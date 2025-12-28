Bombeiros realizam treino na zona do Guindaste

A zona do Guindaste foi palco, no passado dia 20 de Dezembro, da instrução mensal de Salvamento em Grande Ângulo (S.G.A.) dos Bombeiros Voluntários de Santana.

A acção teve como objectivo o aperfeiçoamento das técnicas individuais e colectivas dos operacionais, permitindo a consolidação de procedimentos específicos deste tipo de salvamento. Desta vez, o treino decorreu em ambiente natural, possibilitando a simulação de cenários mais próximos das situações reais de intervenção.