Desempenho escolar de filhos de funcionários da Zona Franca distinguido

Foram nove os alunos distinguidos na edição deste ano dos ‘Prémios Escolares ZFI’, uma distinção que visa fomentar e premiar o mérito escolar dos filhos dos colaboradores de empresas estabelecidas na Zona Franca Industrial da Madeira.

Os distinguidos distribuem-se por três categorias. Na Categoria A – Ensino Superior, venceu Ana Catarina de Sousa Alves, a estudar na Universidade de Coimbra; na Categoria B – Ensino Secundário, foram premiados Vítor Manuel Gonçalves Fernandes (Escola Secundária Francisco Franco), Linda Inês Freitas Viveiros (Escola Básica e Secundária de Machico), Martim Vieira Duque (Escola Básica e Secundária de Machico) e Duarte Lourenço da Costa Nunes (Escola Secundária Francisco Franco); já na Categoria C – Ensino Básico, entre os quatro premiados estão Gustavo Câmara Batista (Escola Básica e Secundária de Machico), João Salvador Jesus Gonçalves (Escola Básica e Secundária de Machico), Carolina Maria Pontes de Freitas (Colégio Apresentação de Maria) e André Luís Umbelino de Caires (Escola Básica c/ Pré Escolar Bartolomeu Perestrelo).

Presentes na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu na tarde desta segunda-feira, estiveram o secretário regional de Finanças e a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Na ocasião, Duarte Freitas destacou a importância de premiar e reconhecer o desempenho destes jovens, à semelhança do que defende dever ser feito na apreciação do capital humano. “Nós devemos ter este caminho da diferenciação, da valorização, um caminho de excelência que certamente nos tornará mais eficientes, mais produtivos e mais competitivos”, salientou o governante.

Nesse sentido, o secretário regional destacou as opções do Governo Regional para o próximo ano, nomeadamente no âmbito fiscal, aspectos que, segundo afirmou, contribuem grandemente para uma maior competitividade da Região e da economia madeirense, com benefício para as famílias. Nessa linha, Duarte Freitas destacou o conjunto de incentivos públicos criados para o sector privado, nas suas diferentes áreas.

Particularmente no que respeita à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), evidenciou a prorrogação do contrato de concessão da Zona Franca, bem como a prorrogação da produção de efeitos do actual regime, do quarto regime até 2033. Foi, entretanto, já apresentada ao Governo a República o pacote validado pela Comissão Europeia para o novo regime, de modo a que o Estado português possa encetar as negociações necessárias e atempadas com a Comissão Europeia, para que o horizonte de estabilidade da Zona Franca seja uma realidade no futuro.

Já Elsa Fernandes destacou o mérito dos alunos premiados pelo desempenho registado ao longo do último ano lectivo. A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia fez questão de salientar que a nota conseguida é o menos importante de todo o processo, destacando a dedicação e as relações humanas ao longo de todo esse percurso.

Por sua vez, Rogério Gouveia, na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), concessionária da Zona Franca, enfatizou os objectivos do prémio que conta já com mais de duas décadas e que já distinguiu mais de 150 jovens filhos de funcionários de empresas sediadas na Zona Franca.

Nesse âmbito, notou a política de responsabilidade social da SDM e o envolvimento com a comunidade, nomeadamente através do reconhecimento do mérito académicos dos jovens alunos, que valoriza o empenho de toda a comunidade escolar. Além disso, não deixou de referir a importância desse reconhecimento no futuro profissional dos jovens agora premiados.

“Os prémios que serão hoje atribuídos são instrumentos de trabalho, mas, acima de tudo, também achamos que devem olhar para o vosso percurso como o reconhecimento daquilo que vocês fazem no vosso dia a dia estudantil, é também o reconhecimento dos pais e dos docentes que diariamente trabalham convosco e que, acima de tudo, tenham os olhos no horizonte, e, quem sabe, um dia venham a ser colaboradores das empresas da Zona Franca, que é também para isso que nós também procuramos contribuir”, sustentou.