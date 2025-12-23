 DNOTICIAS.PT
Voo proveniente de Londres com destino à Madeira divergido para Lisboa

O voo da easyJet proveniente de Gatwick e com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo foi divergido esta terça-feira, 23 de Dezembro, para Aeroporto Internacional de Lisboa - Humberto Delgado.

A ligação aérea com o número EZY6491 deveria chegar à pista de Santa Cruz pelas 17h50, mas aterrou na capital portuguesa pelas 17h18. 

Há relatos de que o voo foi divergido devido a uma emergência médica a bordo, informação que ainda não foi oficialmente confirmada. 

O voo vai partir do Aeroporto de Lisboa pelas 17h55 rumo ao destino inicial, Madeira.

