Voo proveniente de Londres com destino à Madeira divergido para Lisboa
O voo da easyJet proveniente de Gatwick e com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo foi divergido esta terça-feira, 23 de Dezembro, para Aeroporto Internacional de Lisboa - Humberto Delgado.
A ligação aérea com o número EZY6491 deveria chegar à pista de Santa Cruz pelas 17h50, mas aterrou na capital portuguesa pelas 17h18.
Há relatos de que o voo foi divergido devido a uma emergência médica a bordo, informação que ainda não foi oficialmente confirmada.
O voo vai partir do Aeroporto de Lisboa pelas 17h55 rumo ao destino inicial, Madeira.
