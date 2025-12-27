Colisão no Aeroporto da Madeira envolve ambulância e veículo ligeiro

Um veículo ligeiro colidiu, ao final da tarde deste sábado, 27 de Dezembro, com uma ambulância que seguia em marcha de urgência nas imediações do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

A ambulância, pertencente à Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, encontrava-se em marcha de urgência e deslocava-se para a pista do aeroporto para recolher um doente proveniente da ilha do Porto Santo, que chegou à Madeira a bordo de um avião C-295M da Esquadra 502 'Elefantes', destacada no Aeródromo de Manobra n.º 3, no Porto Santo.

O aparato da colisão, que envolveu operacionais de socorro, bem como a presença da Polícia de Segurança Pública, acabou por chamar a atenção de quem se encontrava no local.

Segundo foi possível apurar, do incidente não resultaram feridos, tendo sido possível proceder à substituição da ambulância acidentada por outra, permitindo assim a continuidade do transporte do doente.