Madeira com céu muito nublado e aguaceiros fracas a norte e nas terras altas
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira céu geralmente muito nublado, com aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.
Quanto à temperatura, esta irá oscilar entre os 20ºC de mínima e os 26.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 25.ºC de máxima.
Para o Funchal também está previsto de céu geralmente muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 1,5 a 2 metros. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre 23 e os 24 ºC.