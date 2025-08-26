Céu nublado e chuva fraca no Norte e nas terras altas da Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 26 de Agosto, apontam para períodos de céu muito nublado e chuva em geral fraca, sobretudo na vertente Norte

e nas terras altas da ilha.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de Norte, sendo fraco (inferior a 15 km/h) na zona do Funchal.

Os termómetros irão variar entre os 23 e os 27ºC no Funchal e entre os 22 a 27ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de de Noroeste com 2 a 3 metros, na costa Norte. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2,5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.