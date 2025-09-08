Arranca hoje o ano lectivo 2025/2026 nas creches, no pré-escolar e no 1.º ciclo

O ano lectivo 2025/2026 tem início esta segunda-feira, 8 de Setembro, para milhares de crianças e alunos da Região Autónoma da Madeira. As actividades escolares arrancam hoje nas creches, jardins de infância, infantários e unidades de educação pré-escolar, bem como para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico.

Já os restantes níveis de ensino, nomeadamente 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (do 5.º ao 9.º ano) e ensino secundário (do 10.º ao 12.º ano), têm o início das aulas previsto entre os dias 8 e 12 de Setembro, consoante a organização de cada estabelecimento de ensino.

O primeiro período lectivo terminará a 16 de Dezembro, seguindo-se uma pausa de Natal entre os dias 17 de Dezembro e 2 de Janeiro de 2026. O segundo período decorrerá de 5 de Janeiro a 27 de Março, com nova interrupção entre 30 de Março e 10 de Abril, correspondente às férias da Páscoa.

O terceiro e último período terá início a 13 de Abril, com o fim do ano lectivo a acontecer de forma faseada, nomeadamente a 5 de Junho para os 9.º, 11.º e 12.º anos, a 12 de Junho para os 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos, e a 30 de Junho para os alunos do 1.º ciclo (1.º ao 4.º ano). O calendário escolar termina oficialmente a 10 de Julho de 2026 para a educação pré-escolar.

Refira-se ainda que, ao abrigo da Portaria n.º 313/2022, de 20 de junho, as escolas da rede pública têm autonomia para adoptar modelos próprios de organização do ano lectivo, nomeadamente a divisão por semestres, desde que respeitados os limites definidos pela legislação em vigor.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o ducentésimo quinquagésimo segundo dia do ano, em que faltam 114 dias para o fim de 2025:

- 10 horas - Cerimónia comemorativa do 521.º Aniversário do Concelho da Ponta do Sol no Centro Cultural John Dos Passos;

- 10h30 - Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 10h30 - A UMAR Madeira promove uma conferência de imprensa para apresentação de várias iniciativas na semana do seu 49.º aniversário, assim como da continuidade e alargamento da campanha 'Seguimos juntos/as pela igualdade', na sede da UMAR Madeira, à Avenida Calouste Gulbenkian, Edifício 2000, 9º andar do auto silo;

- 12h30 - O CDS-PP assinala a abertura do novo ano político na Festa dos Romeiros, no Chão dos Louros, em São Vicente.

Principais acontecimentos verificados a 8 de Setembro, Dia Internacional da Alfabetização (ou da Literacia), Dia da Solidariedade das Cidades Património Mundial, Dia Mundial da Fisioterapia, Dia Mundial da Fibrose Quística e Dia Internacional do Jornalista:

1545 - Uma expedição espanhola chega a Florida, fundando o primeiro povoado europeu na América do Norte.

1918 - Grande Guerra (1914-1918). Começam a ser distribuídas, em Portugal, as senhas de racionamento e cartas de consumo.

1926 - A Alemanha é admitida na Liga das Nações.

1928 - A Federação Internacional de Futebol (FIFA), decide que o primeiro mundial de futebol se realiza no Uruguai, em 1933.

1936 - Revolta dos Marinheiros. Levantamento da Organização Revolucionária da Armada, organização militar clandestina afeta ao PCP, contra a ditadura de Oliveira Salazar.

1951 - II Guerra Mundial. O Japão assina o Tratado de Paz com 48 nações.

1972 - Israel lança vários ataques contra bases e instalações da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), em retaliação pela morte dos 11 atletas olímpicos, em Munique.

1974 - O Presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, indulta o ex-Presidente Richard Nixon dos delitos cometidos durante o mandato.

1982 - Unificação dos três principais ramos da Igreja Luterana.

1995 - Terminam, em Lisboa, as negociações luso-espanholas sobre a partilha da água dos rios ibéricos.

1999 - O chefe da Missão das Nações Unidas (ONU) em Timor-Leste, UNAMET, em Díli, Ian Martin, anuncia ter decidido adiar por 24 horas a retirada do pessoal das Nações Unidas em Timor-Leste, continuando a albergar refugiados timorenses.

2000 - No encerramento da Cimeira do Milénio das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, 146 nações comprometem-se a lutar contra a guerra e a pobreza. Os países membros assinam, em conjunto, a Declaração do Milénio, que fixa os "Objetivos de Desenvolvimento do Milénio", a serem atingidos até 2015.

2005 - Começa a implosão de duas das seis torres do antigo complexo turístico da Torralta, na península de Tróia, Grândola.

2006 - Os líderes parlamentares do PS, Alberto Martins, e do PSD, Marques Guedes, assinam no Parlamento um acordo inédito para a reforma da Justiça, "Acordo Político-Parlamentar para a Reforma da Justiça".

2009 - O Supremo Tribunal do Chile condena a 15 anos de prisão o ex-chefe dos serviços secretos, Manuel Contreras, pelos delitos de sequestro e homicídio de dois opositores ao regime militar.

2010 - Nove portugueses morrem e 36 ficam feridos quando um autocarro de turismo onde seguiam cai numa ravina em Ceuta, Marrocos.

2011 - É aprovada na Assembleia da República, com os votos contra de toda a oposição, a alteração ao Código do Trabalho que estabelece um novo sistema de compensações na cessação de contrato de trabalho reduzindo dos atuais 30 para 20 dias.

2016 - O Conselho de Ministros aprova um código de conduta do Governo, um instrumento de autorregulação de natureza ética cuja responsabilização é política, que vincula membros do executivo, dos gabinetes e indiretamente dirigentes superiores da Administração Pública.

2018 - Frederico Varandas, médico, 38 anos, é eleito o 43.º presidente do Sporting em eleições disputadas por mais cinco candidatos: João Benedito, José Maria Ricciardi, Rui Jorge Rego, José Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira.

2019 - A seleção portuguesa é a primeira a conquistar por seis vezes a Liga europeia de futebol de praia, ao vencer a Rússia por 4-2, na Figueira da Foz, Coimbra.

2020 - O Tribunal da Relação de Lisboa condena o arguido António Joaquim, acusado do crime de homicídio de Luís Grilo, a uma pena única de 25 anos de prisão, anulando a decisão de absolvição decretada em primeira instância.

2020 - O português Cristiano Ronaldo torna-se o segundo jogador da história do futebol a chegar aos 100 golos por uma seleção, ao faturar em Solna, Suécia, em encontro do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

2022 - Morre aos 96 anos, a Rainha Isabel II, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido. O seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

2023 - Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter abala a região de Marraquexe, Marrocos, causa mais de dois mil mortos, cerca de seis mil feridos e danos em aproximadamente 50 mil casas.

