Prevista chuva fraca no norte e terras altas da Madeira
Saiba como vai estar o tempo hoje
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira esta quinta-feira, 4 de Setembro, que o céu apresente períodos de muito nublado na vertente norte da ilha da Madeira. Antevê ainda períodos de chuva fraca ou chuvisco na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira a partir da tarde.
O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira.
O IPMA prevê, ainda, uma pequena subida de temperatura nas terras altas da ilha da Madeira.
Relativamente ao Funchal, o céu estará pouco nublado ou limpo, o vento fraco (inferior a 15 km/h) e está antevista uma pequena subida da temperatura máxima.
Por fim, a costa norte estará com ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros e a costa sul do quadrante sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.