Céu muito nublado no norte da Madeira e no Porto Santo

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 28 de Agosto, períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na vertente norte e na ilha de Porto Santo. Há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca na vertente norte e terras altas da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste.

No Funchal o céu vai encontrar-se com períodos de muita nebulosidade e o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 2 a 2,5 metros e na costa sul de sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.