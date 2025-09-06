Períodos de céu muito nublado este sábado na Madeira

A previsão do IPMA para este sábado na Madeira aponta para períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas a partir da manhã.

Já o vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte, tornando-se gradualmente de oeste/noroeste a partir da tarde.

Quanto ao estado do mar. Na Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros a partir da manhã e passando gradualmente a ondas de noroeste a partir da tarde. Na Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro, tornando-se gradualmente ondas inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 23/25ºC