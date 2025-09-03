Madeira com céu muito nublado e chuva fraca

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira céu geralmente muito nublado, com abertas na vertente sul da ilha da Madeira e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir do meio da tarde. fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir do meio da tarde.

Quanto à temperatura, esta irá oscilar entre os 21ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.

Para o Funchal também está previsto de céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 1,5 a 2 metros. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar irá variar entre 23 e os 25 ºC.