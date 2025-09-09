Proposta para prolongar regime da Zona Franca até 2033
Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.
Proposta para prolongar regime da Zona Franca até 2033. Diploma do PSD, que será aprovado na ALM e seguirá depois para São Bento, aplica ao Centro Internacional de Negócios da Madeira modelo idêntico ao que Espanha conseguiu para Canárias. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 9.
Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Sobre rodas rumo ao Mundial. Aplausos e emoção na recepção a Madalena Costa, após conquista do título de campeã da Europa sénior de patinagem artística. * Ronaldo abre caminho à reviravolta na Hungria (2-3) que lança Portugal no apuramento.
Entrada de animais não comunitários cresce 12%. Mais de 200 animais foram sujeitos ao controlo veterinário nos portos e aeroportos da Região em 2024.
Fique também a saber que Empresa condenada por acidente mortal. Trabalhador indiano perdeu a vida numa operação de limpeza no Parque Ecológico do Funchal.
E, por fim, Calor regressa às terras altas. Está prevista subida da temperatura até 4 ºC e humidade abaixo dos 30%.
Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.
É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.