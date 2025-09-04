Projecto da Sociedade Metropolitana incluía um aquário na zona do porto

Há duas décadas, a 4 de Setembro de 2005, o DIÁRIO dava conta de uma profunda remodelação a ocorrer no porto do Funchal, na zona do parque de contentores.

A obra que ficaria a cargo da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento ia incluir, entre outros, um aquário, três faixas de rodagem, um autosilo, doca para autocarros e um novo percurso pedonal.

A edição incluía ainda um trabalho de fundo sobre a emigração madeirense, com relatos de casos de sucesso.

Na última página, vinha à baila a recarga de areia na praia do Porto Santo, com o secretário regional do Equipamento Social e Transportes a dizer que não tinha, no rol das suas prioridades, a recarga de areia na praia do Porto Santo, conforme recomendou um estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Em declarações ao DIÁRIO, Santos Costa explicou que “esse assunto ainda não está a ser tratado”, até porque “não se considera que seja urgente”.