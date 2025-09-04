Chega apresenta propostas de apoio a estudantes do Ensino Superior

A candidatura do Chega à Câmara Municipal de São Vicente, liderada por José Carlos Gonçalves, anunciou um conjunto de medidas destinadas a reforçar o apoio financeiro aos estudantes do ensino superior do concelho. O objectivo, segundo nota à imprensa do partido, é promover a igualdade de oportunidades e combater os obstáculos económicos que ainda dificultam o acesso à educação superior para muitos jovens.

Entre as propostas destacam-se o reforço das bolsas de estudo e a melhoria das condições para a comunidade escolar.

A candidatura propõe o aumento do valor das bolsas atribuídas pela autarquia. As bolsas de apoio regular passariam de 75 euros para 150 euros mensais, enquanto as bolsas de mérito académico subiriam de 100 euros para 200 euros mensais.

Além do reforço financeiro direto, o programa inclui medidas complementares, como: Manutenção dos apoios escolares já existentes; Melhoria nos transportes escolares; Aumento do apoio na alimentação; Maior acesso a materiais didáticos; ou Reforço do apoio psicopedagógico.

José Carlos Gonçalves sublinha o compromisso da candidatura com a igualdade de oportunidades, garantindo que “nenhum estudante será deixado para trás por falta de condições financeiras”.

“Connosco, os estudantes terão voz, terão apoio e terão futuro. Estamos aqui para servir, ouvir e agir. Porque investir na educação é investir no futuro de todos”, afirma o candidato.