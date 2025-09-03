Candidatura do CHEGA em São Vicente apresenta propostas para o sector agrícola

A candidatura do CHEGA à Câmara Municipal de São Vicente, liderada por José Carlos Gonçalves, divulgou ontem as suas propostas para o sector agrícola local, assumindo como prioridade o apoio aos viticultores e restantes produtores do concelho.

De acordo com a mandatária da candidatura, a produção da casta Tinta Negra registou este ano uma redução média superior a 40 por cento, situação que classifica como “uma catástrofe para os produtores”. Embora as castas brancas tenham mantido níveis semelhantes aos dos anos anteriores, os custos com tratamentos agrícolas aumentaram significativamente.

Como resposta, a candidatura propõe que 50 por cento dos produtos fitofarmacêuticos necessários aos tratamentos sejam oferecidos aos viticultores, medida que seria acompanhada por uma equipa técnica especializada, coordenada por um engenheiro agrónomo com experiência na área.

O programa eleitoral prevê igualmente a criação de uma equipa dedicada exclusivamente à agricultura, com o objectivo de acompanhar e apoiar os agricultores de forma contínua.

Entre os apoiantes da candidatura encontram-se produtores locais, incluindo o maior produtor de hortícolas de São Vicente, cuja exploração, segundo a candidatura, ultrapassa as 100 toneladas anuais, distribuídas por 40 toneladas de batata-doce, 50 toneladas de semilhas, 17 toneladas de couves e diversas outras culturas.

Relativamente à produção de leite, a candidatura destaca a existência de quatro produtores na Região, dois dos quais situados no concelho de São Vicente, um deles na freguesia homónima e outro em Ponta Delgada — este último integrando a lista do CHEGA.

Entre outras propostas apresentadas está a distribuição gratuita de raticidas a todos os agricultores do concelho, “de forma simples e digna, sem espectáculos mediáticos”.

A candidatura sublinha que as medidas apresentadas pretendem responder às dificuldades sentidas pelos agricultores locais e reforça o compromisso de valorizar o sector agrícola como pilar da economia concelhia.