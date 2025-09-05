Marítimo empresta Francisco França ao Varzim

O Marítimo anunciou, hoje, a saída de Francisco França, atleta de formação do clube, para o Varzim, que actua na Liga 3, por empréstimo.

“O CS Marítimo informa que chegou a acordo com o Varzim Sport Club para a cedência até ao final da corrente temporada do jogador Francisco França”, podemos ler na nota publicada pelos verde-rubros no seu sítio oficial na internet.

O madeirense, de 23, anos, disputou, na temporada transata, 26 partidas oficiais ao serviço da principal formação maritimista, tendo apontado um golo.

Na presente campanha, foi suplente utilizado em duas partidas, nomeadamente, nas vitórias frente ao Felgueiras (1-0) e, na última ronda, diante do Farense (2-0).

Francisco França é o segundo jogador que integrou o plantel principal do Marítimo no arranque dos trabalhos, sob as ordens de Vítor Matos, a sair por empréstimo, seguindo-se ao guarda-redes Pedro Teixeira, também produto da formação, que vai, igualmente, disputar a Liga 3, mas às ordens do União de Santarém.

Em Agosto de 2024, o médio renovou contrato com o Marítimo e assinou um novo vínculo válido até 2028.