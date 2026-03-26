Ex-presidente do Banco Internacional do Luxemburgo vai dirigir Banco do Vaticano

O antigo presidente do Banco Internacional do Luxemburgo, François Pauly, assumirá a presidência do conselho de superintendência do Instituto para as Obras de Religião (IOR), conhecido como Banco do Vaticano, anunciou ontem a instituição.

"O Sr.Pauly, que integra o Conselho de Superintendência desde 2024, assumirá a presidência após a conclusão do mandato do Sr. [Jean-Baptiste] Douville de Franssu", refere o IOR, em comunicado, que através de uma rede de parceiros, realiza serviços financeiros e pagamentos dedicados exclusivamente à Igreja Católica no mundo.

François Pauly, de 61 anos, sucederá ao atual presidente do conselho de superintendência do IOR, que exerce o cargo desde 2014, Jean-Baptiste Douville de Franssu, de 62 anos.

Assim que Douville de Franssu aprovar os resultados financeiros do ano fiscal de 2025, a 28 de abril, François Pauly será o novo presidente do conselho de superintendência do IOR, segundo a nota.

A nomeação de François Pauly para presidente do conselho de superintendência do IOR foi aprovada pela Comissão de Cardeais em 28 de janeiro de 2026.

O Presidente da Comissão de Cardeais do IOR, Giuseppe Petrocchi, disse, citado em comunicado, que o empenho e a vasta experiência de François Pauly "são fatores altamente relevantes para consolidar as conquistas alcançadas e fortalecer o consenso e as relações positivas" que o IOR estabeleceu no setor financeiro.

De acordo com o comunicado, François Pauly foi escolhido porque que "possui uma vasta e reconhecida experiência no setor financeiro", iniciando a sua carreira bancária no final da década de 1980.

Atualmente, é presidente do grupo de seguros 'La Luxembourgeoise' e é membro da Comissão de Assuntos Económicos da Arquidiocese do Luxemburgo.

De acordo com a nota, François Pauly "ocupou cargos de gestão de topo em vários países europeus".

Em Itália, desempenhou funções de vice-presidente executivo no banco Dexia Crediop entre 2002 e 2003, mais tarde foi diretor executivo e presidente do Banco Internacional do Luxemburgo (2011-2016).

François Pauly foi ainda membro do Conselho de Administração do Fundo de Pensões do Vaticano, entre 2017 e 2021.