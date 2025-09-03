Portugal sofre com França segunda derrota na prova

A seleção portuguesa voltou hoje a perder na 56.ª edição do Campeonato da Europa de hóquei em patins, por 3-1 frente à França, em Paredes, na segunda jornada do Grupo A.

Depois de ter saído derrotada na estreia frente à Itália, por 3-2, na segunda-feira, Portugal hoje perdeu novamente frente aos gauleses, que marcaram por Marc Rouzé, aos 15 minutos, Roberto Di Benedetto, aos 38, e Carlo Di Benedetto, aos 48, desvalorizando o tento assinado por Rafa, aos 25.

Como todas as seleções presentes na fase final, Portugal tem a passagem aos quartos de final assegurada apesar de ainda não ter pontuado e ocupar o quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pela tricampeã Espanha, com seis, à frente de Itália e França, com três cada.

A seleção lusa persegue um título que lhe escapa desde 2016, quando ergueu pela 21.ª vez o troféu e reforçou o estatuto de recordista, com mais dois títulos do que a Espanha.