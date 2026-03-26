 DNOTICIAS.PT
Guerra no Irão Mundo

Exército americano terá destruído "dois terços" das capacidades de produção de mísseis iranianos

None
Foto EPA

Os Estados Unidos já danificaram ou destruíram "dois terços" das capacidades iranianas de fabrico de drones e mísseis, bem como os estaleiros navais, indicou ontem um alto responsável americano.

"Até à data, danificámos ou destruímos mais de dois terços das instalações de produção de drones e mísseis, bem como dos estaleiros navais iranianos, e ainda não terminámos", afirmou o almirante Brad Cooper, que lidera o comando militar americano para o Médio Oriente (Centcom), numa mensagem na rede social X.

 Brad Cooper sublinhou, por outro lado, que os Estados Unidos destruíram "92% da frota iraniana", tendo Teerão "perdido a capacidade de projetar de forma significativa o seu poder naval e a sua influência na região e em todo o mundo".

Os disparos de mísseis balísticos e os ataques de drones vindos do Irão continuam a sua tendência fortemente descendente, acrescentou o mesmo responsável, salientando que os Estados Unidos também controlam "o céu" iraniano.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro uma operação de bombardeamentos maciços contra o Irão visando as suas infraestruturas militares e os seus dirigentes.

Desde então, as forças norte-americanas atingiram mais de 10.000 alvos militares, precisou o almirante Cooper.

0
 Comentários