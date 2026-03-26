Exército americano terá destruído "dois terços" das capacidades de produção de mísseis iranianos

Os Estados Unidos já danificaram ou destruíram "dois terços" das capacidades iranianas de fabrico de drones e mísseis, bem como os estaleiros navais, indicou ontem um alto responsável americano.

"Até à data, danificámos ou destruímos mais de dois terços das instalações de produção de drones e mísseis, bem como dos estaleiros navais iranianos, e ainda não terminámos", afirmou o almirante Brad Cooper, que lidera o comando militar americano para o Médio Oriente (Centcom), numa mensagem na rede social X.

Brad Cooper sublinhou, por outro lado, que os Estados Unidos destruíram "92% da frota iraniana", tendo Teerão "perdido a capacidade de projetar de forma significativa o seu poder naval e a sua influência na região e em todo o mundo".

Os disparos de mísseis balísticos e os ataques de drones vindos do Irão continuam a sua tendência fortemente descendente, acrescentou o mesmo responsável, salientando que os Estados Unidos também controlam "o céu" iraniano.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro uma operação de bombardeamentos maciços contra o Irão visando as suas infraestruturas militares e os seus dirigentes.

Desde então, as forças norte-americanas atingiram mais de 10.000 alvos militares, precisou o almirante Cooper.