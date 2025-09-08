Candidatura do PS pretende regularizar e transformar a Matur em zona habitacional

Numa nota remetida hoje à imprensa, a candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico assumiu o compromisso de transformar legalmente o loteamento da Matur em zona habitacional, indo assim ao encontro das pretensões dos proprietários das casas ali existentes.

Hugo Marques esteve neste local que, nos seus tempos áureos, foi uma referência nacional e internacional como aldeamento turístico, mas que, com a ampliação do aeroporto, perdeu a sua função original. Apesar disso, o loteamento nunca foi alterado e manteve-se associado ao turismo, impedindo que os proprietários pudessem registar as suas casas como habitação.

Como referiu o socialista, citado pelo partido, esta situação gerou um problema que já se arrasta há mais de 20 anos, que é o facto de quem investiu e construiu ali a sua vida continuar sem poder regularizar plenamente a sua propriedade, legalizar adaptações feitas ao longo do tempo ou incluir áreas exteriores no registo das moradias.

Atento a esta realidade, Hugo Marques promete alterar o loteamento da Matur de turístico para habitacional, criando um enquadramento legal que permita dar resposta às necessidades reais da população. “Sabemos que este é um processo complexo, que exige levantamento rigoroso das construções existentes e a elaboração de um novo regulamento que contemple regras justas e adequadas, mas sabemos também que só com coragem política e capacidade técnica será possível resolver esta situação de uma vez por todas”, afirmou o candidato.