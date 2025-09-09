Problema da viagem do Nacional para o Porto já está resolvido

Solução encontrada. O Nacional poderá fazer a viagem para o Porto na sexta-feira, apresentando-se a jogo, sábado à tarde (18 horas), no Estádio do Dragão. A direcção da Liga agilizou o processo junto do clube madeirense e da TAP e assim torna-se possível proceder à remarcação da viagem entre Madeira e Porto. A visita dos alvinegros ao FC Porto é este sábado, às 18 horas, tal como tinha sido agendada pela Liga, a 1 de Setembro. A informação é avançada pela imprensa desportiva nacional.

Na segunda-feira o Nacional alertou, através de comunicado, para a possibilidade de dar falta de comparência ao jogo com o FC Porto, no Dragão. Os alvinegros queixavam-se, então, da alteração da data do jogo em relação ao sorteio de Julho e que dificultava a remarcação do voo. Nesse sorteio o jogo tinha ficado marcado para 14 de Setembro (dia oficial). Como acontece em muitos casos, a Liga acabou por reagendar este jogo da 5.ª jornada para 13 de Setembro, em todo o caso com a antecedência que estipulam os regulamentos do organismo que tutela o futebol profissional. O Nacional alertava, isso sim, para a dificuldade de remarcar a viagem – para sexta-feira de manhã em vez do sábado.

Agora tudo está resolvido e os alvinegros vão mesmo a jogo, sábado às 18 horas, no Estádio do Dragão.