"Porto Santo. O paraíso atlântico" e muito mais na imprensa nacional
Sábado:
- "Porto Santo. O paraíso atlântico"
- "Carlos Moedas promove livro pessoal com meios da câmara"
- "O estranho caso dos despedimentos na AICEP"
- "As festas dos 15 anos que chegaram do Brasil e custam 10 mil euros"
- "A guerra dos bares de praia no litoral de Grândola"
Público:
- "Saída de professores deixa CPCJ com centenas de processos sem gestor"
- "Universidades. Depois de cinco anos congeladas, propinas vão subir"
- "Mais bolsas e acção social reforçada para evitar exclusão no superior"
- "Problemas financeiros afectam um terço dos alunos"
- "Habitação. Garantia pública para comprar casas tem mais peso no interior"
- "Ambiente. Mina de lítio do Barroso violou convenção europeia"
- "Orçamento do Estado. Reforma laboral põe consensos em risco nas reuniões do OE"
- "Julgamento. Sócrates desmente-se a si próprio em escutas do caso Marquês"
- "Reportagem. À procura da resistência palestiniana na Feira do Livro do Porto -- e à porta dela"
- "Mercado. Futebol português perde sotaque: só há seis brasileiros nos três 'grandes'"
Jornal de Notícias:
- "Classe média sem acesso às residências públicas do Superior"
- "China desafia ocidente com Putin e Kim"
- "Brasil. Alexandre de Morais denuncia pressões no julgamento de Bolsonaro"
- "Justiça. Traficantes da Pasteleira cumpriam horário e tinham folgas"
- "Reformas. Governo vai pagar suplemento extraordinário segunda-feira"
- "Idanha-a-Nova. Pais de bebé morto fazem queixa por negligência"
- "Projeto. Da Alfândega a Campanhã com veículo autónomo"
- "Júlia Palha. Despedida de solteira teve o Tejo como palco"
- "Grande Prémio JN. Tivani faz uma tripla e recupera amarela"
- "Sporting. A história do colapso da transferência de Jota Silva para Alvalade"
Negócios:
- "BEI financia construção de perto de 12 mil casas"
- "Juros da Fed dão brilho aos metais. Ouro em recorde e prata a caminho''"
- "Sustentabilidade. Há um novo ativo a ser valorizado pelas empresas: a idade dos trabalhadores"
- "Mota-Engil e Acciona travam batalha por túnel no Brasil"
- "Finanças mexem na Estamo antes de aposta na habitação"
O Jornal Económico:
- "Governo arranca hoje com discussões para o OE2026"
- "Frente sindical exige aumentos de 6,4% na função pública em 2026"
- "Ouro dispara 30% com guerras e incertezas económicas"
- "Propinas vão ser descongeladas para o ano e sobem 13 euros"
- "Casa Branca já tem Plano B para evitar chumbo de tarifas"
- "Condições de venda da TAP deverão ser definidas esta semana"
- "Juros da dívida britânica atingem máximos de 27 anos"
- "UE vai registar novo recorde de gastos com armamento"
- "Após sete anos de ausência, Deutsche Bank entra no Euro Stoxx 50"
- "Bolsonaro é o primeiro ex-chefe de Estado a ser julgado por tentativa de golpe"
A Bola:
- "Último dia de mercado à lupa"
- "Roda viva em Alvalade terminou com frustração por falhanço de Jota Silva"
- "Gyokeres quebra silêncio. 'Entendo o Sporting e não guardo ressentimentos'"
- "Benfica. Lukebakio, talhado para os grandes jogos, fica com o '11' de Di María"
- "FC Porto. Diogo Costa para segurar no dragão"
- "Seleção. Francisco Conceição arranca condicionado"
O Jogo:
- "FC Porto. SAD agarra Diogo Costa. Guarda-redes tem proposta de renovação até 2030 que o transforma no jogador mais bem pago do plantel"
- "Permanência do capitão vista internamente como a grande operação do mercado"
- "Froholdt encantado com o impacto na Invicta: 'Comprei um boné para não ser reconhecido'"
- "Zé Pedro, Fábio Cardoso e Grujic saem agradecidos"
- "Para sempre Diogo Jota e Jorge Costa. Homenagem na Cidade do Futebol em cerimónia carregada de emoção"
- "Sporting. O minuto que tramou Jota Silva"
- "Gyokeres e o adeus a Alvalade: 'Não guardo ressentimentos'"
- "'Lukebakio faz a diferença'. Quique Flores orientou-o no Sevilha e atesta qualidade do extremo"