"Porto Santo. O paraíso atlântico" e muito mais na imprensa nacional

Sábado:

- "Porto Santo. O paraíso atlântico"

- "Carlos Moedas promove livro pessoal com meios da câmara"

- "O estranho caso dos despedimentos na AICEP"

- "As festas dos 15 anos que chegaram do Brasil e custam 10 mil euros"

- "A guerra dos bares de praia no litoral de Grândola"

Público:

- "Saída de professores deixa CPCJ com centenas de processos sem gestor"

- "Universidades. Depois de cinco anos congeladas, propinas vão subir"

- "Mais bolsas e acção social reforçada para evitar exclusão no superior"

- "Problemas financeiros afectam um terço dos alunos"

- "Habitação. Garantia pública para comprar casas tem mais peso no interior"

- "Ambiente. Mina de lítio do Barroso violou convenção europeia"

- "Orçamento do Estado. Reforma laboral põe consensos em risco nas reuniões do OE"

- "Julgamento. Sócrates desmente-se a si próprio em escutas do caso Marquês"

- "Reportagem. À procura da resistência palestiniana na Feira do Livro do Porto -- e à porta dela"

- "Mercado. Futebol português perde sotaque: só há seis brasileiros nos três 'grandes'"

Jornal de Notícias:

- "Classe média sem acesso às residências públicas do Superior"

- "China desafia ocidente com Putin e Kim"

- "Brasil. Alexandre de Morais denuncia pressões no julgamento de Bolsonaro"

- "Justiça. Traficantes da Pasteleira cumpriam horário e tinham folgas"

- "Reformas. Governo vai pagar suplemento extraordinário segunda-feira"

- "Idanha-a-Nova. Pais de bebé morto fazem queixa por negligência"

- "Projeto. Da Alfândega a Campanhã com veículo autónomo"

- "Júlia Palha. Despedida de solteira teve o Tejo como palco"

- "Grande Prémio JN. Tivani faz uma tripla e recupera amarela"

- "Sporting. A história do colapso da transferência de Jota Silva para Alvalade"

Negócios:

- "BEI financia construção de perto de 12 mil casas"

- "Juros da Fed dão brilho aos metais. Ouro em recorde e prata a caminho''"

- "Sustentabilidade. Há um novo ativo a ser valorizado pelas empresas: a idade dos trabalhadores"

- "Mota-Engil e Acciona travam batalha por túnel no Brasil"

- "Finanças mexem na Estamo antes de aposta na habitação"

O Jornal Económico:

- "Governo arranca hoje com discussões para o OE2026"

- "Frente sindical exige aumentos de 6,4% na função pública em 2026"

- "Ouro dispara 30% com guerras e incertezas económicas"

- "Propinas vão ser descongeladas para o ano e sobem 13 euros"

- "Casa Branca já tem Plano B para evitar chumbo de tarifas"

- "Condições de venda da TAP deverão ser definidas esta semana"

- "Juros da dívida britânica atingem máximos de 27 anos"

- "UE vai registar novo recorde de gastos com armamento"

- "Após sete anos de ausência, Deutsche Bank entra no Euro Stoxx 50"

- "Bolsonaro é o primeiro ex-chefe de Estado a ser julgado por tentativa de golpe"

A Bola:

- "Último dia de mercado à lupa"

- "Roda viva em Alvalade terminou com frustração por falhanço de Jota Silva"

- "Gyokeres quebra silêncio. 'Entendo o Sporting e não guardo ressentimentos'"

- "Benfica. Lukebakio, talhado para os grandes jogos, fica com o '11' de Di María"

- "FC Porto. Diogo Costa para segurar no dragão"

- "Seleção. Francisco Conceição arranca condicionado"

O Jogo:

- "FC Porto. SAD agarra Diogo Costa. Guarda-redes tem proposta de renovação até 2030 que o transforma no jogador mais bem pago do plantel"

- "Permanência do capitão vista internamente como a grande operação do mercado"

- "Froholdt encantado com o impacto na Invicta: 'Comprei um boné para não ser reconhecido'"

- "Zé Pedro, Fábio Cardoso e Grujic saem agradecidos"

- "Para sempre Diogo Jota e Jorge Costa. Homenagem na Cidade do Futebol em cerimónia carregada de emoção"

- "Sporting. O minuto que tramou Jota Silva"

- "Gyokeres e o adeus a Alvalade: 'Não guardo ressentimentos'"

- "'Lukebakio faz a diferença'. Quique Flores orientou-o no Sevilha e atesta qualidade do extremo"