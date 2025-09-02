Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais
Correio da Manhã:
- "Património dos políticos. Transparência desmente Montenegro. CM revela documento que prova terrenos e prédios inacessíveis"
- "Fecho do mercado. Conheça as últimas contratações"
- "Sporting. Leão deu tudo por Ioannidis"
- "Benfica. Lukebakio vai fazer de Di María"
- "FC Porto. Kiwior quer ser estrela"
- "Nuno Homem de Sá acusado de agredir e humilhar namorada"
- "Comércio. Tarifas Trump já estão em vigor"
- "Fisco. Juros de 8,309% carregam IRS a prestações"
- "Israel avisa. Ativistas da Flotilha ameaçados"
- "Em 14 anos. 63 crianças mortas dentro da família"
- "Algarve. Preços mantêm turismo em alta"
- "Afeganistão. Terramoto faz mais de 800 mortos"
Diário de Notícias:
- "Quem escolheu mudar para mercado livre de energia poupou 207 euros em 2024"
- "Brasil. Bolsonaro sabe que será condenado, falta saber quando e por quanto tempo"
- "Transferências. Ioannidis e Harder ajudam Sporting a dominar último dia do mercado"
- "Educação. Número de alunos em ensino doméstico em Portugal aumenta 20%"
- "Maioria. Chega quer suavizar reforma laboral para aprovar Orçamento de Estado"
- "Habitação. Rendas congeladas. Recomendações de provedora sem resposta do Governo"
- "Cimeira. Estancar o alargamento da NATO é condição para a paz na Ucrânia, diz Putin"
- "Arte Contemporânea. Boca -- Bienal 2025 reforça relações culturais entre Portugal e Espanha"
- "Mundo. Festival Todos celebra a mistura de culturas no coração de Lisboa"
Público:
- "Cartel da banca acabou numa só multa de 1000 euros que ficou por pagar"
- "Afeganistão. Mais de 800 mortos num terramoto em zona montanhosa"
- "Ensino Superior. Há mais vagas: 10% dos alunos da 1ª fase não se matricularam"
- "Reportagem. Arronches, 'terra dos porcos', vive o bom e o mau do interior"
- "Ásia. Xi Jinping junta aliados por sistema global 'mais justo'"
- "Habitação. Euribor a subir travam maior redução nas taxas"
- "Futebol. Três 'grandes' gastaram mais de 260 milhões em reforços"
- "Jair Bolsonaro. O julgamento mais importante da democracia brasileira"
- "Festival de Veneza. A mulher que não queria ser Kim Novak"
- "Autárquicas. 'À moda do Porto' e 'Viver Lisboa': duas cidades e um partido"
Jornal de Notícias:
- "Estado paga pensão a líder de rede de tráfico"
- "Saúde. Doentes à espera de cirurgia vão escolher privado por SMS"
- "Educação. Mudanças em Cidadania podem demorar meses"
- "O. Azeméis. Fábrica de calçado fecha após férias"
- "Diogo Morgado. Ator realiza filme 'para toda a família'"
- "Benfica e FC Porto arriscam, Sporting petisca em cima da hora"
- "Afeganistão. Terramoto provoca mais de 800 mortos"
- "Bulgária. Suspeitas de sabotagem russa no avião onde seguia Von der Leyen"
- "Redes Sociais. Cabecilha de grupo de chantagem sexual fica na cadeia"
- "Grande Prémio JN em ciclismo. Nicolas Tivani bisa ao sprint em Gondomar e ameaça amarela de Diogo Narciso"
Negócios:
- "IRS reduziu desigualdade mas efeito está a abrandar"
- "Há um novo acionista na Teixeira Duarte que já tem 9,9% do capital"
- "Bolsa. Administração da Martifer diz que preço da OPA é o adequado"
- "Orçamento de 2026. Com consensos, Governo parte 'tranquilo' para as negociações"
- "Agências de rating veem dívida nacional abaixo do limiar dos 90% já em 2026"
Jornal Económico:
- "Lagarde avisa para risco de França e de Trump"
- "Xi Jinping propõe iniciativa para nova ordem mundial"
- "Espanha vai propor a Portugal e a França um pacto de resposta à emergência climática"
- "'Com a nova administração a execução quase duplicou', Teresa Fiúza, a administradora do Banco de Fomento gere os programas Consolidar, Venture Capital e os fundos de coinvestimento"
- "Martifer. Administração aceita, mas pequenos acionistas dizem que preço é baixo"
- "Standar & Poor's alerta para efeitos do travão à imigração em Portugal"
- "Nestlé despede CEO por causa de relacionamento"
- "Bolsonaro. Começa julgamento sobe golpe com segurança apertada"
- "Dinamarca. Novo Nordisk recupera, mas PIB vai crescer menos"
A Bola:
- "Chuva de milhões. Benfica fecha plantel com Lukebakio, extremo belga que custa Euro20 M +4; Florentino despede-se com emoção"
- "Sporting. Ioannidis é finalmente leão; Harder pode render até Euro30M com venda ao RB Leipzig; Ricardo Esgaio deixa Alvalade ao fim de 17 épocas"
- "FC Porto apresenta central polaco Kiwior, ex-Arsenal, e resolve situação de todos os 'excedentários' do grupo"
- "Bronca no fecho do mercado. Inscrição de Jota Silva pelo Sporting não entrou a tempo na Liga"
- "Hóquei em patins. Desilusão frente à Itália no arranque do Europeu"
- "Internacional. Após anos de 'poupança', Liverpool torna-se o mais gastador de sempre"
Record:
- "268 milhões. Três grandes investiram como nunca"
- "Ioannidis finalmente leão: 'Espero que o atraso tenha valido a pena'"
- "Benfica. Lukebakio até 2030: 'Só me disseram coisas boas do Benfica'"
- "FC Porto. Kiwior oficializado: 'FC Porto é um grande clube'"
- "Mais 32,3 MEuro em compras obrigatórias para a próxima época"
- "Jota Silva bateu na trave"
- "Hóquei em patins. Portugal 2-3 Itália. Derrota na estreia no Europeu"
- "Basquetebol. Portugal 62-78 Letónia. Sonho 'oitavos' ainda ao vivo"
O Jogo:
- "Sporting. Ioannidis: 'Vou jogar a um nível muito elevado'"
- "Benfica. 'Lukebakio. 'Só me disseram coisas boas do clube'"
- "FC Porto. Kiwior: 'Estava muito ansioso por chegar aqui'"
- "Confira as informações completas do último dia de transferências"
- "Tudo pelo título. Sporting agarra goleador, Benfica assegura extremo e FC Porto apresenta o desejado central"