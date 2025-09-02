Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Património dos políticos. Transparência desmente Montenegro. CM revela documento que prova terrenos e prédios inacessíveis"

- "Fecho do mercado. Conheça as últimas contratações"

- "Sporting. Leão deu tudo por Ioannidis"

- "Benfica. Lukebakio vai fazer de Di María"

- "FC Porto. Kiwior quer ser estrela"

- "Nuno Homem de Sá acusado de agredir e humilhar namorada"

- "Comércio. Tarifas Trump já estão em vigor"

- "Fisco. Juros de 8,309% carregam IRS a prestações"

- "Israel avisa. Ativistas da Flotilha ameaçados"

- "Em 14 anos. 63 crianças mortas dentro da família"

- "Algarve. Preços mantêm turismo em alta"

- "Afeganistão. Terramoto faz mais de 800 mortos"

Diário de Notícias:

- "Quem escolheu mudar para mercado livre de energia poupou 207 euros em 2024"

- "Brasil. Bolsonaro sabe que será condenado, falta saber quando e por quanto tempo"

- "Transferências. Ioannidis e Harder ajudam Sporting a dominar último dia do mercado"

- "Educação. Número de alunos em ensino doméstico em Portugal aumenta 20%"

- "Maioria. Chega quer suavizar reforma laboral para aprovar Orçamento de Estado"

- "Habitação. Rendas congeladas. Recomendações de provedora sem resposta do Governo"

- "Cimeira. Estancar o alargamento da NATO é condição para a paz na Ucrânia, diz Putin"

- "Arte Contemporânea. Boca -- Bienal 2025 reforça relações culturais entre Portugal e Espanha"

- "Mundo. Festival Todos celebra a mistura de culturas no coração de Lisboa"

Público:

- "Cartel da banca acabou numa só multa de 1000 euros que ficou por pagar"

- "Afeganistão. Mais de 800 mortos num terramoto em zona montanhosa"

- "Ensino Superior. Há mais vagas: 10% dos alunos da 1ª fase não se matricularam"

- "Reportagem. Arronches, 'terra dos porcos', vive o bom e o mau do interior"

- "Ásia. Xi Jinping junta aliados por sistema global 'mais justo'"

- "Habitação. Euribor a subir travam maior redução nas taxas"

- "Futebol. Três 'grandes' gastaram mais de 260 milhões em reforços"

- "Jair Bolsonaro. O julgamento mais importante da democracia brasileira"

- "Festival de Veneza. A mulher que não queria ser Kim Novak"

- "Autárquicas. 'À moda do Porto' e 'Viver Lisboa': duas cidades e um partido"

Jornal de Notícias:

- "Estado paga pensão a líder de rede de tráfico"

- "Saúde. Doentes à espera de cirurgia vão escolher privado por SMS"

- "Educação. Mudanças em Cidadania podem demorar meses"

- "O. Azeméis. Fábrica de calçado fecha após férias"

- "Diogo Morgado. Ator realiza filme 'para toda a família'"

- "Benfica e FC Porto arriscam, Sporting petisca em cima da hora"

- "Afeganistão. Terramoto provoca mais de 800 mortos"

- "Bulgária. Suspeitas de sabotagem russa no avião onde seguia Von der Leyen"

- "Redes Sociais. Cabecilha de grupo de chantagem sexual fica na cadeia"

- "Grande Prémio JN em ciclismo. Nicolas Tivani bisa ao sprint em Gondomar e ameaça amarela de Diogo Narciso"

Negócios:

- "IRS reduziu desigualdade mas efeito está a abrandar"

- "Há um novo acionista na Teixeira Duarte que já tem 9,9% do capital"

- "Bolsa. Administração da Martifer diz que preço da OPA é o adequado"

- "Orçamento de 2026. Com consensos, Governo parte 'tranquilo' para as negociações"

- "Agências de rating veem dívida nacional abaixo do limiar dos 90% já em 2026"

Jornal Económico:

- "Lagarde avisa para risco de França e de Trump"

- "Xi Jinping propõe iniciativa para nova ordem mundial"

- "Espanha vai propor a Portugal e a França um pacto de resposta à emergência climática"

- "'Com a nova administração a execução quase duplicou', Teresa Fiúza, a administradora do Banco de Fomento gere os programas Consolidar, Venture Capital e os fundos de coinvestimento"

- "Martifer. Administração aceita, mas pequenos acionistas dizem que preço é baixo"

- "Standar & Poor's alerta para efeitos do travão à imigração em Portugal"

- "Nestlé despede CEO por causa de relacionamento"

- "Bolsonaro. Começa julgamento sobe golpe com segurança apertada"

- "Dinamarca. Novo Nordisk recupera, mas PIB vai crescer menos"

A Bola:

- "Chuva de milhões. Benfica fecha plantel com Lukebakio, extremo belga que custa Euro20 M +4; Florentino despede-se com emoção"

- "Sporting. Ioannidis é finalmente leão; Harder pode render até Euro30M com venda ao RB Leipzig; Ricardo Esgaio deixa Alvalade ao fim de 17 épocas"

- "FC Porto apresenta central polaco Kiwior, ex-Arsenal, e resolve situação de todos os 'excedentários' do grupo"

- "Bronca no fecho do mercado. Inscrição de Jota Silva pelo Sporting não entrou a tempo na Liga"

- "Hóquei em patins. Desilusão frente à Itália no arranque do Europeu"

- "Internacional. Após anos de 'poupança', Liverpool torna-se o mais gastador de sempre"

Record:

- "268 milhões. Três grandes investiram como nunca"

- "Ioannidis finalmente leão: 'Espero que o atraso tenha valido a pena'"

- "Benfica. Lukebakio até 2030: 'Só me disseram coisas boas do Benfica'"

- "FC Porto. Kiwior oficializado: 'FC Porto é um grande clube'"

- "Mais 32,3 MEuro em compras obrigatórias para a próxima época"

- "Jota Silva bateu na trave"

- "Hóquei em patins. Portugal 2-3 Itália. Derrota na estreia no Europeu"

- "Basquetebol. Portugal 62-78 Letónia. Sonho 'oitavos' ainda ao vivo"

O Jogo:

- "Sporting. Ioannidis: 'Vou jogar a um nível muito elevado'"

- "Benfica. 'Lukebakio. 'Só me disseram coisas boas do clube'"

- "FC Porto. Kiwior: 'Estava muito ansioso por chegar aqui'"

- "Confira as informações completas do último dia de transferências"

- "Tudo pelo título. Sporting agarra goleador, Benfica assegura extremo e FC Porto apresenta o desejado central"