FC Porto - Nacional joga-se a 13 de Setembro no Dragão
Em jogo referente à quinta jornada da Liga Portugal Betclic (I Liga) os alvinegros jogam no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, no sábado dia 13 de Setembro, pelas 18 horas.
A Liga Portugal divulgou hoje os horários dos encontros referentes à quinta jornada da Liga Portugal Betclic (I Liga), ronda que se realizará após a paragem para os compromissos das seleções.
Referência para a deslocação do Nacional da Madeira ao Estádio do Dragão, onde irá medir forças com o FC Porto. O encontro ficou agendado para o sábado ,dia 13 de Setembro, pelas 18 horas.
A abrir a ronda, estará a recepção do Alverca ao Tondela enquanto o Benfica é anfitrião do Santa Clara, com ambos os jogos agendados para o dia 12 de setembro (sexta-feira), às 20h15 horas.
No dia seguinte, FC Porto e CD Nacional medem forças a partir das 18 horas, sendo que o cartaz de sábado fecha com a deslocação do Sporting ao terreno do Famalicão, com pontapé de saída marcado para as 20.30 horas.
A quinta jornada, alinhada face à participação das equipas que disputam competições europeias, na defesa do ranking nacional da UEFA, fecha no domingo (14 de Setembro) com o Sp. Braga-Gil Vicente FC, que terá início às 20.30 horas, antecedido pelo Arouca-Casa Pia, marcado para as 18 horas.
Fique a par de todos os horários:
Sexta-feira, 12 de setembro
Alverca – Tondela, 20h15 – Sport TV
Benfica – Santa Clara, 20h15 – BTV
Sábado, 13 de setembro
Moreirense – Rio Ave, 15h30 – TVI
Estoril Praia – AFS, 15h30 – Sport TV
FC Porto – CD Nacional, 18h00 – Sport TV
Famalicão – Sporting, 20h30 – Sport TV
Domingo, 14 de setembro
Estrela Amadora – Vitória SC, 15h30 – Sport TV
Arouca – Casa Pia, 18h00 – Sport TV
Sp. Braga – Gil Vicente, 20H30 – Sport TV