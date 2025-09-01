FC Porto - Nacional joga-se a 13 de Setembro no Dragão

A Liga Portugal divulgou hoje os horários dos encontros referentes à quinta jornada da Liga Portugal Betclic (I Liga), ronda que se realizará após a paragem para os compromissos das seleções.

Referência para a deslocação do Nacional da Madeira ao Estádio do Dragão, onde irá medir forças com o FC Porto. O encontro ficou agendado para o sábado ,dia 13 de Setembro, pelas 18 horas.

A abrir a ronda, estará a recepção do Alverca ao Tondela enquanto o Benfica é anfitrião do Santa Clara, com ambos os jogos agendados para o dia 12 de setembro (sexta-feira), às 20h15 horas.

No dia seguinte, FC Porto e CD Nacional medem forças a partir das 18 horas, sendo que o cartaz de sábado fecha com a deslocação do Sporting ao terreno do Famalicão, com pontapé de saída marcado para as 20.30 horas.

A quinta jornada, alinhada face à participação das equipas que disputam competições europeias, na defesa do ranking nacional da UEFA, fecha no domingo (14 de Setembro) com o Sp. Braga-Gil Vicente FC, que terá início às 20.30 horas, antecedido pelo Arouca-Casa Pia, marcado para as 18 horas.

Fique a par de todos os horários:

Sexta-feira, 12 de setembro

Alverca – Tondela, 20h15 – Sport TV

Benfica – Santa Clara, 20h15 – BTV

Sábado, 13 de setembro

Moreirense – Rio Ave, 15h30 – TVI

Estoril Praia – AFS, 15h30 – Sport TV

FC Porto – CD Nacional, 18h00 – Sport TV

Famalicão – Sporting, 20h30 – Sport TV

Domingo, 14 de setembro

Estrela Amadora – Vitória SC, 15h30 – Sport TV

Arouca – Casa Pia, 18h00 – Sport TV

Sp. Braga – Gil Vicente, 20H30 – Sport TV