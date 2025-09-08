Nacional pondera dar falta de comparência ao jogo com o FC Porto

O Nacional alertou esta segunda-feira para a possibilidade de dar falta de comparência ao jogo com o FC Porto, no Estádio do Dragão, da 5.ª jornada da I Liga. A partida está agendada para sábado, às 18 horas.

Eis o comunicado do clube alvinegro:

“Nos primeiros dias do mês de Julho o Kick-off da Liga Portugal recebeu o sorteio das competições profissionais de futebol para a época 2025/2026. Tal como sempre aconteceu em anos anteriores – e acontece com outras comitivas insulares, o Clube Desportivo Nacional realizou a marcação das viagens aéreas para as suas 17 deslocações tendo por base as datas oficiais de cada jornada. Sempre que tal se considera necessário, o CD Nacional agiliza posteriormente as mudanças de datas e horários dos voos ajustados às alterações sofridas em cada jornada futebolística.

Visto que a jornada 5 da Liga Portugal Betlic tinha como data oficial o dia 14 – domingo, num encontro que irá opor o FC Porto ao CD Nacional, no Estádio do Dragão, a comitiva alvi-negra tinha marcação de viagem aérea com partida desde o Aeroporto da Madeira para a manhã da véspera – sábado, dia 13. Posto isto, e mesmo alertada para dificuldades numa eventual alteração de toda a logística associada, a Liga Portugal decidiu a 1 de Setembro a alteração da partida diante do FC Porto para a tarde de sábado, às 18h00.

Após vários e consecutivos esforços junto da companhia aérea TAP Portugal para a remarcação das viagens associadas a esta deslocação, o CD Nacional informa que pondera dar falta de comparência a este encontro por até à data não ter recebido uma alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional.

O CD Nacional reitera manter todas as condições para disputar esta jornada no domingo, dia 14, no Estádio do Dragão".