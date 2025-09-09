'Lobo Marinho' faz viagens extras a 21 Setembro

A Porto Santo Line informa, através de nota de imprensa, que serão abertas viagens extraordinárias para o dia 21 de Setembro, domingo, de forma a apresentar alternativas aos passageiros para que visitem o Porto Santo.

Assim, os horários passarão a ser os seguintes:

Funchal - Porto Santo: 8h00 e 16h30 (extra)

Porto Santo - Funchal: 13h00 (extra) e 20h00

Para mais informações, os interessados devem contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a domingo, das 9h às 19h (encerrado em dias feriados).