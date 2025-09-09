Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Diário de Notícias:

- "França. Caiu o Governo e Macron vai anunciar sucessor de Bayrou"

- "Elevador da Glória. Descarrilamento de 2018 não teve investigação independente"

- "Câmara de Lisboa. Depois da tempestade política vem mudança nos procedimentos de segurança"

- "João Paulo Catarino. A 'revolução' na propriedade rústica. 'Está tudo estudado há anos. O que falta é coragem política'"

- "Torres Couto. 'Seguro não pode esperar mais três meses pelo PS'"

- "Autárquicas. Guerra PSD-CDS deverá fazer cair cabeças de lista em Vieira do Minho"

- "Trabalho. Empresas estimam criar mais 14% de emprego até dezembro"

- "Mundial2026. Hungria-Portugal é 'essencial' para o apuramento, assim como Ronaldo"

- "Jana Blinder. 'As pessoas têm a ideia que o alemão é só para os nerds'"

- "Festival Motelx celebra cinema de terror no feminino"

Correio da Manhã:

- "Perícias nada revelam. Polícia sem pistas no mistério de Tabuaço. PJ investiga desaparecimento há três meses"

- "Elevador da Glória. Moedas: 'Há uma estratégia de politizar uma tragédia'"

- "Oposição desmente declarações do autarca de Lisboa sobre Jorge Coelho"

- "Jerusalém. Ataque terrorista com arma caseira mata seis pessoas"

- "Hungria-Portugal. Martínez: 'Ronaldo tem fome de ser o melhor'"

- "Sporting. Árabes dão 60 milhões por Gonçalo Inácio"

- "Benfica. Lukebakio poupado para a Champions"

- "FC Porto. Empate em particular com mais duas baixas"

- "Juiz rejeita vídeo de corrupção no fisco"

- "'Bonnie e Clyde'. Suspeitos de triplo homicídio em tribunal com sorrisos"

- "Instrutor de samba. Pena de prisão por abusar de alunas menores"

- "Coruche. Mãe suspeita de causar parto para matar bebé"

- "Professores. Dez anos a pedre poder de compra"

Público:

- "PJ contraria autópsia e não valida indícios de agressão fatal de PSP"

- "Provas Moda. Alunos do 4.º ano saem-se melhor a Inglês do que a Português"

- "Lei da imigração. Conselho Superior do MP aceita perda de nacionalidade"

- "Curso de Medicina. Reitor do Porto admite entrada excecional de alunos em 2019"

- "François Bayrou. França volta a ficar sem Governo, nove meses depois"

- "IGAS. Cirurgião de Faro suspenso por 40 dias após denúncia"

- "Elevador. Sob pressão, Moedas abandona reunião e evita jornalistas"

- "Teatro Viriato, em Viseu. António M. Cabrita: 'Preocupa-me dar espaço ao que os artistas realmente querem'"

- "Privatização. Dez anos depois, trabalhadores da Medway já podem ser acionistas da empresa"

Jornal de Notícias:

- "Fisco devolve 86 milhões de euros do IVA a turistas"

- "Trofa. Condutor condenado por morte da noiva em acidente"

- "Lisboa. Câmara aprova memorial e fundo de apoio às vítimas"

- "Leixões. Novo terminal terá altura de cinco contentores"

- "Coimbra. Vereadora do PS perde aposta e demite-se"

- "Braga. Falta habitação mas não propostas"

- "Seleção. Folha limpa de Martinez posta à prova na Hungria"

- "Entrevista. 'Argentina é o meu país, mas Portugal já é a minha casa'. Nico Tivani, vencedor do Grande Prémio JN de ciclismo"

- "Israel. Hamas mata seis em paragem de autocarro"

- "Calçado. Indústria investe na qualificação e no mercado dos EUA"

- "Lady Gaga destaca-se na passadeira e nos prémios da MTV"

Negócios:

- "Constitucional proíbe travão a regresso à CGA"

- "Quinta da Alorna estuda investimento em hotelaria"

- "Crise política em França agrava-se"

- "Há sinais positivos no lítio. Serão suficientes?"

- "Radar África. TC de Angola põe justiça em xeque no caso Exalgina"

- "NOS tem a melhor rede, mas a Digi é a preferida dos consumidores"

Jornal Económico:

- "Macron avança para sexto governo, franceses vão para a rua"

- "Montenegro procura mais investimento na China e no Japão"

- "UGT já admite greve geral contra nova lei laboral"

- "Vendas da saúde ao estrangeiro cresceram 85% no primeiro semestre"

- "Empresas de calçado estão em Milão para conquistar clientes"

- "Mota-Engil. Construtora valoriza 9% depois de vencer túnel no Brasil"

- "Elevador da Glória. Carlos Moedas pressionado pela resposta ao desastre"

- "Alexandra Leitão critica 96 horas de inação do presidente da câmara"

- "Chega apresenta moção de censura à porta de eleições"

- "Presidente da Carris vai voltar a responder aos vereadores"

Record:

- "Sporting. A marca de Suárez. Record revela como o avançado conquista os leões"

- "Benfica. 'Otamendi jogou lesionado contra a decisão do Benfica', revelação do selecionador argentino"

- "Benfica. João Rego despromovido à equipa B"

- "FC Porto. Continuam as baixas. De Jong e William fora de combate"

- "Hungria-Portugal. 'Pode ser o jogo mais importante'"

- "Apuramento Mundial. Bernardo Silva espreita o onze"

A Bola:

- "Inácio não está a salvo. Árabes podem fazer 'forcing' final e bater a cláusula"

- "Sporting recusa vender titulares, mas Al Ittiahad vai insistir e pode chegar aos 60 milhões. Mercado na Arábia Saudita fecha amanhã"

- "Mundial 2026. Apuramento. Grupo F. 'Podemos competir com qualquer seleção'. Bernardo Silva"

- "Roberto Martinez alerta para dificuldades do jogo de hoje"

- "Francisco Conceição lesionado"

- "Reportagem A Bola em Budapeste. Imagina pastéis de nata e bifanas sem portugueses?"

- "Benfica. Modelos de votação continuam a dividir os benfiquistas"

- "FC Porto. Nacional pondera faltar a jogo no Dragão"

O Jogo:

- "FC Porto. Alarme. De Jong e William Gomes lesionam-se e número de baixas aumenta para seis"

- "Nacional ameaça não comparecer no Dragão"

- "Memorial de Pinto da Costa ganha forma no estádio"

- "Hungria-Portugal. 'Ronaldo é como um jovem que vem pela primeira vez'. Roberto Martinez projeta jogo difícil e elogia estrela da seleção"

- "Bernardo Silva espreita o onze, mas destaca nível dos concorrentes"

- "Benfica. Mil milhões pela frente. Rivais da Liga dos Campeões com reforços milionários"

- "Tentativa de traição na Roménia e idade falsa de guineense"

- "Sporting. Al Ittihad também quer Gonçalo Inácio. Defesa central só sai pela cláusula de 60MEuro"

- "Colossos da Europa igualmente atentos"

- "Ciclismo. 'Compararem-me a Agostinho é uma honra'. João Almeida vai atacar triunfo na Vuelta"