Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais
Diário de Notícias:
- "França. Caiu o Governo e Macron vai anunciar sucessor de Bayrou"
- "Elevador da Glória. Descarrilamento de 2018 não teve investigação independente"
- "Câmara de Lisboa. Depois da tempestade política vem mudança nos procedimentos de segurança"
- "João Paulo Catarino. A 'revolução' na propriedade rústica. 'Está tudo estudado há anos. O que falta é coragem política'"
- "Torres Couto. 'Seguro não pode esperar mais três meses pelo PS'"
- "Autárquicas. Guerra PSD-CDS deverá fazer cair cabeças de lista em Vieira do Minho"
- "Trabalho. Empresas estimam criar mais 14% de emprego até dezembro"
- "Mundial2026. Hungria-Portugal é 'essencial' para o apuramento, assim como Ronaldo"
- "Jana Blinder. 'As pessoas têm a ideia que o alemão é só para os nerds'"
- "Festival Motelx celebra cinema de terror no feminino"
Correio da Manhã:
- "Perícias nada revelam. Polícia sem pistas no mistério de Tabuaço. PJ investiga desaparecimento há três meses"
- "Elevador da Glória. Moedas: 'Há uma estratégia de politizar uma tragédia'"
- "Oposição desmente declarações do autarca de Lisboa sobre Jorge Coelho"
- "Jerusalém. Ataque terrorista com arma caseira mata seis pessoas"
- "Hungria-Portugal. Martínez: 'Ronaldo tem fome de ser o melhor'"
- "Sporting. Árabes dão 60 milhões por Gonçalo Inácio"
- "Benfica. Lukebakio poupado para a Champions"
- "FC Porto. Empate em particular com mais duas baixas"
- "Juiz rejeita vídeo de corrupção no fisco"
- "'Bonnie e Clyde'. Suspeitos de triplo homicídio em tribunal com sorrisos"
- "Instrutor de samba. Pena de prisão por abusar de alunas menores"
- "Coruche. Mãe suspeita de causar parto para matar bebé"
- "Professores. Dez anos a pedre poder de compra"
Público:
- "PJ contraria autópsia e não valida indícios de agressão fatal de PSP"
- "Provas Moda. Alunos do 4.º ano saem-se melhor a Inglês do que a Português"
- "Lei da imigração. Conselho Superior do MP aceita perda de nacionalidade"
- "Curso de Medicina. Reitor do Porto admite entrada excecional de alunos em 2019"
- "François Bayrou. França volta a ficar sem Governo, nove meses depois"
- "IGAS. Cirurgião de Faro suspenso por 40 dias após denúncia"
- "Elevador. Sob pressão, Moedas abandona reunião e evita jornalistas"
- "Teatro Viriato, em Viseu. António M. Cabrita: 'Preocupa-me dar espaço ao que os artistas realmente querem'"
- "Privatização. Dez anos depois, trabalhadores da Medway já podem ser acionistas da empresa"
Jornal de Notícias:
- "Fisco devolve 86 milhões de euros do IVA a turistas"
- "Trofa. Condutor condenado por morte da noiva em acidente"
- "Lisboa. Câmara aprova memorial e fundo de apoio às vítimas"
- "Leixões. Novo terminal terá altura de cinco contentores"
- "Coimbra. Vereadora do PS perde aposta e demite-se"
- "Braga. Falta habitação mas não propostas"
- "Seleção. Folha limpa de Martinez posta à prova na Hungria"
- "Entrevista. 'Argentina é o meu país, mas Portugal já é a minha casa'. Nico Tivani, vencedor do Grande Prémio JN de ciclismo"
- "Israel. Hamas mata seis em paragem de autocarro"
- "Calçado. Indústria investe na qualificação e no mercado dos EUA"
- "Lady Gaga destaca-se na passadeira e nos prémios da MTV"
Negócios:
- "Constitucional proíbe travão a regresso à CGA"
- "Quinta da Alorna estuda investimento em hotelaria"
- "Crise política em França agrava-se"
- "Há sinais positivos no lítio. Serão suficientes?"
- "Radar África. TC de Angola põe justiça em xeque no caso Exalgina"
- "NOS tem a melhor rede, mas a Digi é a preferida dos consumidores"
Jornal Económico:
- "Macron avança para sexto governo, franceses vão para a rua"
- "Montenegro procura mais investimento na China e no Japão"
- "UGT já admite greve geral contra nova lei laboral"
- "Vendas da saúde ao estrangeiro cresceram 85% no primeiro semestre"
- "Empresas de calçado estão em Milão para conquistar clientes"
- "Mota-Engil. Construtora valoriza 9% depois de vencer túnel no Brasil"
- "Elevador da Glória. Carlos Moedas pressionado pela resposta ao desastre"
- "Alexandra Leitão critica 96 horas de inação do presidente da câmara"
- "Chega apresenta moção de censura à porta de eleições"
- "Presidente da Carris vai voltar a responder aos vereadores"
Record:
- "Sporting. A marca de Suárez. Record revela como o avançado conquista os leões"
- "Benfica. 'Otamendi jogou lesionado contra a decisão do Benfica', revelação do selecionador argentino"
- "Benfica. João Rego despromovido à equipa B"
- "FC Porto. Continuam as baixas. De Jong e William fora de combate"
- "Hungria-Portugal. 'Pode ser o jogo mais importante'"
- "Apuramento Mundial. Bernardo Silva espreita o onze"
A Bola:
- "Inácio não está a salvo. Árabes podem fazer 'forcing' final e bater a cláusula"
- "Sporting recusa vender titulares, mas Al Ittiahad vai insistir e pode chegar aos 60 milhões. Mercado na Arábia Saudita fecha amanhã"
- "Mundial 2026. Apuramento. Grupo F. 'Podemos competir com qualquer seleção'. Bernardo Silva"
- "Roberto Martinez alerta para dificuldades do jogo de hoje"
- "Francisco Conceição lesionado"
- "Reportagem A Bola em Budapeste. Imagina pastéis de nata e bifanas sem portugueses?"
- "Benfica. Modelos de votação continuam a dividir os benfiquistas"
- "FC Porto. Nacional pondera faltar a jogo no Dragão"
O Jogo:
- "FC Porto. Alarme. De Jong e William Gomes lesionam-se e número de baixas aumenta para seis"
- "Nacional ameaça não comparecer no Dragão"
- "Memorial de Pinto da Costa ganha forma no estádio"
- "Hungria-Portugal. 'Ronaldo é como um jovem que vem pela primeira vez'. Roberto Martinez projeta jogo difícil e elogia estrela da seleção"
- "Bernardo Silva espreita o onze, mas destaca nível dos concorrentes"
- "Benfica. Mil milhões pela frente. Rivais da Liga dos Campeões com reforços milionários"
- "Tentativa de traição na Roménia e idade falsa de guineense"
- "Sporting. Al Ittihad também quer Gonçalo Inácio. Defesa central só sai pela cláusula de 60MEuro"
- "Colossos da Europa igualmente atentos"
- "Ciclismo. 'Compararem-me a Agostinho é uma honra'. João Almeida vai atacar triunfo na Vuelta"