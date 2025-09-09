Carro com motor a arder mobiliza bombeiros em Santa Cruz

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão a combater as chamas que deflagraram numa viatura estacionada perto de uma oficina de automóveis, na zona da capela de São Pedro. O fogo teve início no motor da viatura e provocou intenso fumo, que chegou ao viaduto da via rápida.

Os bombeiros foram alertados para esta ocorrência por volta das 12h30 e mobilizaram para o local duas viaturas de combate a incêndio (uma ligeira e uma pesada) e ainda uma ambulância. Não há, contudo, informação do registo de feridos.