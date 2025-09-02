Bombeiros de Santa Cruz já responderam a mais de 4 mil alertas este ano

Num balanço operacional entre Janeiro e 31 de Agosto, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz informa que já respondeu a 4.632 alertas, tendo percorrido 173.903 quilómetros.

Até ao último dia de Agosto, responderam a 115 incêndios urbanos industriais, 69 incêndios rurais, foram realizados 3.169 transportes de doentes, 2.295 emergências médicas e reportados 115 acidentes.

Entre as estatísticas estão ainda 59 ocorrências que dizem respeito a quedas de elementos devido a mau tempo, 252 apoios à população e 177 buscas e resgate de pessoas e animais.