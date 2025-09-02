Saturnino Sousa quer que Santa Cruz volte a ser o segundo concelho da Região

Lembrando que Santa cruz é um concelho que tem todas as condições para evoluir e para retomar o percurso de desenvolvimento social, económico e cultural que foi interrompido nos últimos doze anos, o candidato pela coligação PSD/CDS 'Mais Santa Cruz' à Câmara Municipal, Saturnino Sousa, reiterou, hoje e aquando da apresentação oficial da sua candidatura, o seu compromisso de "trabalhar com todos e não só com alguns" a favor do seu concelho e deixou claro que o seu projecto será construído, passo a passo e todos os dias.

"Já chega. É tempo de avançar, Santa Cruz precisa de avançar e as pessoas de Santa Cruz têm toda a capacidade de fazer Santa Cruz avançar", referiu o candidato, sublinhando que existe, no seu concelho, uma riqueza empresarial e turística – bem como um precioso capital humano – que estão a ser desperdiçados e que é fundamental agir, para que, por exemplo, o Município tenha um Plano Director Municipal (PDM) que dê resposta àquilo que o concelho é hoje em dia, que se olhe para os empresários como parceiros, que se valorizem os jovens como aqueles que irão transformar Santa Cruz num concelho ainda melhor, dando-lhes condições para nele se fixarem e que se apoiem, igualmente e de forma séria, todas as Instituições e Associações do concelho, sejam elas de natureza desportiva, recreativa e/ou cultural.

É tempo, igualmente, "de defender os interesses de Santa Cruz" junto de quem for, seja do Governo Regional ou da República, disse, ainda, Saturnino Sousa, vincando que o Governo Regional tem olhado e tentado cumprir em Santa Cruz, mas, depois, não tem encontrado, na autarquia, um interlocutor que seja capaz de corresponder e trabalhar a favor dos munícipes.

Aliás, frisou, "esta será uma aposta séria, porque o nosso mandato será de quatro anos de trabalho e, não, como alguns, de três anos e meio a dormir e os últimos seis meses a mostrar que estão a fazer alguma coisa", aludindo, neste caso, "à inércia" que caracteriza o Executivo Municipal, que nada fez em 12 anos a favor de Santa Cruz.

Um Executivo que, nestes últimos anos, "aproveitou-se de umas ideias brilhantes que no ano seguinte voltavam a ser apresentadas, projectos fantásticos para fazer isto e aquilo", disse, referindo que a requalificação da Praia das Palmeiras, hoje apresentada, já o é pela quarta ou quinta vez. "Ainda bem que dizem que a população de Santa Cruz tem memória, porque nos últimos 12 anos percebe perfeitamente que nada se fez neste concelho", enfatizou.

Candidato que, nesta oportunidade, aludiu, ainda, à sua equipa – gente preparada, motivada, disponível, empenhada e que sente que pode e deve contribuir para o desenvolvimento do seu concelho e para cada uma das suas respectivas freguesias – e garantiu que este sentimento e esta vontade de fazer mais por Santa Cruz está transversalmente presente nas equipas candidatas à Câmara, às Juntas de Freguesia e à Assembleia Municipal.

"Sou de Santa Cruz, moro em Santa Cruz, gosto de Santa Cruz e quero o melhor para Santa Cruz”, enfatizou, na ocasião, o candidato, garantindo estar à altura, juntamente com a sua equipa, deste grande desafio de tornar Santa Cruz – em todas as áreas – o segundo concelho da Região, correspondendo, precisamente, àquela que é a legitima aspiração de todos os que nele residem.

"Este é o projecto vencedor que Santa Cruz há muito precisava", assume Vicente Pestana

"Porque entrar nesta aventura? A resposta é fácil: é porque ainda a campanha não começou e já vemos os sinais de que este é o projecto vencedor que Santa Cruz há muito precisava" assumiu, esta tarde, Vicente Pestana, candidato pela coligação PSD/CDS 'Mais Santa Cruz' à Assembleia Municipal que, num discurso de grande esperança e confiança no futuro deixou claro que existem, já neste momento, todos os sinais de que a equipa candidata aos diferentes órgãos autárquicos do concelho, tem todas as condições para garantir que Santa Cruz retome o seu projecto de desenvolvimento social e económico negligenciado nos últimos doze anos.

Aliás, frisou, nos últimos anos, "Santa cruz parou e se ainda alguma coisa foi feita foi o Governo Regional", frisando que não existiu nem existe, actualmente, o desígnio para o concelho a que se propõe esta candidatura e que é com toda a população que conta para que Santa Cruz possa, em todas as áreas, voltar a ser o segundo concelho da Região.

Vicente Pestana que, na sua intervenção, lembrou que a oposição no concelho tem sido muito maltratada na Assembleia Municipal, realidade que, enquanto candidato à presidência deste órgão, se compromete a mudar. "Assumo o compromisso de que todas as pessoas serão respeitadas, independentemente das forças políticas que representem, mas também será exigido que se façam respeitar e que respeitem os outros, quando as opiniões forem diferentes", garantiu.

Refira-se, por fim, que nesta apresentação, usaram da palavra cada um dos candidatos às Juntas de Freguesia do concelho, candidatos que, nesta oportunidade, reforçaram o seu compromisso para trabalhar em nome das localidades a que concorrem, mas, também, pelo concelho como um todo. "Um projecto que é de todos nós", vincaram, de forma unânime, tal como também foi unânime o apoio incondicional a Saturnino Sousa.