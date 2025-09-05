Candidatura do Chega quer "mais e melhor para Santa Cruz"

A candidatura do Chega à Câmara Municipal de Santa Cruz afirma querer "mais e melhor" para o concelho. É constituída por "um grupo diversificado de cidadãos comuns, maioritariamente sem carreiras políticas, mas empenhados e comprometidos em fazer o melhor pelo seu concelho".

O cabeça-de-lista à Câmara Municipal é Agostinho Freitas Alves, de 56 anos. É empresário e, de acordo com nota à imprensa, "há 30 anos que tem uma voz activa no panorama político regional, especificamente no concelho a que se candidata". Segundo o mesmo, "Santa Cruz precisa de uma liderança responsável". "Cansado de promessas vãs, o candidato não faz promessas sem conhecer a realidade da câmara, apenas se compromete em criar um município mais forte", aponta a mesma nota.

A restante lista é composta por Cláudia Cristina Rodrigues Viveiros, professora, de 49 anos e que acredita que "o município tem potencial para ser uma referência na Madeira, desde que o retirem da estagnação em que se encontra mergulhado há muitos anos".

Jaime Leonel Faia Nunes tem 48 anos, é professor e exerce funções como empregado de balcão, considerando essencial investir em políticas que sirvam realmente os cidadãos.

Vítor Martinho Caldeira Basílio é enfermeiro e tem 46 anos. Também acredita na mudança e na melhoria do acesso aos cuidados de saúde no concelho.

Vitória Beatriz Abreu Góis é o mais jovem elemento desta equipa, tem 21 anos e é nadadora-salvadora. "É uma jovem motivada para dar voz às novas gerações, que respeita o passado, trabalha no presente e acredita num futuro mais justo e forte", aponta a mesma nota.

Já Paulo Renato Andrade Abreu tem 49 anos e é técnico de vendas. Defende que é tempo de acabar com a política de promessas e trazer seriedade, responsabilidade e proximidade à governação local.

Por fim, Marta Maria Silva Nóbrega de Freitas e Freitas é auxiliar de enfermagem, tem 55 anos e deseja um município mais sustentável.

A cabeça-de-lista à Junta de Freguesia de Santa Cruz é Manuela Gonçalves, de 58 anos, que actualmente exerce funções como deputada na Assembleia Legislativa Regional.

Agostinho Alves e a sua equipa defendem que a revitalização económica de Santa Cruz, sobretudo no centro da cidade, é fundamental para trazer mais vida ao comércio e atrair visitantes durante todo o ano, não apenas em épocas festivas. Para isso, propõem incentivos ao investimento local e a valorização do património histórico e cultural.

Entre as prioridades da candidatura destacam-se igualmente a criação de programas de habitação acessível para jovens e famílias, a melhoria da mobilidade e dos transportes públicos nas freguesias e a promoção de um turismo sustentável que valorize o património natural e cultural do concelho. A segurança é outro pilar da candidatura, que defende policiamento em todo o concelho, tolerância zero ao vandalismo e mais protecção dos espaços públicos.