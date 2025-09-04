IL exige uma política de resíduos "eficaz e transparente" em Santa Cruz

A IL veio hoje a público, através de comunicado, denunciar o estado de abandono da recolha de resíduos em várias freguesias do concelho de Santa Cruz. "O lixo acumulado, a recolha selectiva falhada, os contentores a transbordar e a falta de resposta da autarquia estão a comprometer não só a imagem do concelho, mas também a saúde pública e a qualidade de vida dos munícipes", diz a IL.

Zonas como o Caniço, Gaula, Camacha e Santo da Serra acumulam "denúncias de atrasos, ausência de recolha diferenciada e desorganização dos serviços. A ausência de fiscalização e transparência por parte da Câmara está a degradar os padrões ambientais locais e a afastar qualquer ambição de sustentabilidade", adianta o partido.

A IL propõe um modelo de gestão de resíduos assente em responsabilidade contratual, tecnologia e participação cívica: contratos de desempenho com metas mensuráveis, sensores de enchimento nos contentores, sistema de alertas para falhas e uma aplicação móvel para reporte de problemas pelos cidadãos.