IL exige uma política de resíduos "eficaz e transparente" em Santa Cruz
A IL veio hoje a público, através de comunicado, denunciar o estado de abandono da recolha de resíduos em várias freguesias do concelho de Santa Cruz. "O lixo acumulado, a recolha selectiva falhada, os contentores a transbordar e a falta de resposta da autarquia estão a comprometer não só a imagem do concelho, mas também a saúde pública e a qualidade de vida dos munícipes", diz a IL.
Zonas como o Caniço, Gaula, Camacha e Santo da Serra acumulam "denúncias de atrasos, ausência de recolha diferenciada e desorganização dos serviços. A ausência de fiscalização e transparência por parte da Câmara está a degradar os padrões ambientais locais e a afastar qualquer ambição de sustentabilidade", adianta o partido.
A IL propõe um modelo de gestão de resíduos assente em responsabilidade contratual, tecnologia e participação cívica: contratos de desempenho com metas mensuráveis, sensores de enchimento nos contentores, sistema de alertas para falhas e uma aplicação móvel para reporte de problemas pelos cidadãos.
A política de resíduos não pode continuar a ser invisível e irresponsável. Quando as ruas estão sujas, quando a reciclagem não acontece, quando os munícipes são ignorados, está-se a falhar com a base da gestão pública. A IL quer virar esta página e apostar numa política ambiental de resultados e com rosto. João Côrte Fernandes, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Santa Cruz