PS critica poluição no mar dos Reis Magos e alerta para a falta de saneamento básico em várias zonas de Santa Cruz

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Santa Cruz, Pedro Diniz, manifestou esta terça-feira, 9 de Setembro, uma forte preocupação com a ausência de soluções por parte da autarquia para o recorrente problema da poluição no mar dos Reis Magos, no Caniço.

Em nota emitida, o candidato socialista aponta que são inúmeros os alertas da população e de várias entidades, que já deveriam ter motivado "uma intervenção eficaz, atendendo à gravidade da situação que põe em causa a saúde pública, o bem-estar da comunidade e a imagem de um dos principais cartões de visita do concelho".

Pedro Dinis exige do Município esclarecimentos claros e uma solução definitiva para os problemas resultantes do funcionamento da ETAR localizada naquela zona. “As descargas colocam em causa a saúde dos banhistas e prejudicam a imagem turística do concelho. A Praia dos Reis Magos é uma referência em Santa Cruz e deve cumprir todos os critérios de qualidade que lhe permitam continuar a ostentar a bandeira azul”, sublinha.

O candidato atira que o PS tem vindo, há vários anos, a alertar para os problemas estruturais daquela ETAR, que permanecem sem resposta adequada.

Segundo Pedro Dinis, a área do ambiente é uma das suas prioridades da candidatura do Partido Socialista à Câmara de Santa Cruz. O socialista considera inadmissível que, em pleno século XXI, ainda existam zonas do concelho sem saneamento básico. “Dotar todo o concelho desta infra-estrutura essencial é uma exigência inadiável, porque não pode haver qualidade ambiental nem qualidade de vida sem condições de salubridade dignas”, afirma.