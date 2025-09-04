CDU diz que saneamento básico é "uma miragem" em Machico

Foi numa acção de pré-campanha eleitoral no Porto da Cruz, no sítio da Maiata de Cima, que os candidatos da CDU à Câmara Municipal de Machico apontaram as falhas naquela concelho no que toca ao saneamento básico.

Pedro Carvalho deu conta, também, dos problema com as acessibilidades, evidenciando as dificuldades dos agricultores devido à falta de caminhos agrícolas, apesar das promessas feitas ao longo dos anos por sucessivos executivos municipais.

Focando-se no saneamento básico notou que embora exista uma ETAR junto à praia, a escassas centenas de metros desta localidade, continua a faltar uma rede de saneamento, que, no seu entender, "continua a constituir uma miragem para estas populações", como referido em comunicado.

A CDU mostra-se solidária com as reivindicações das populações e pede medidas para solucionar estas carências que em muito afectam a qualidade de vida e o bem-estar dos munícipes. "Só é possível combater estas anomalias, estas vincadas assimetrias de desenvolvimento e de acesso a bens essenciais com mais força e mais presença de eleitos da CDU nos órgãos de poder local do concelho de Machico", referem no comunicado.