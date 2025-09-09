'Poesia da ilha pelo buraco da agulha' apresentado
O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolheu esta segunda-feira, 8 de Setembro, a apresentação do projecto artístico e cultural 'Poesia da ilha pelo buraco da agulha', da autoria de Marco Gonçalves. A apresentação foi presidida pela vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Ana Bracamonte.
O projecto foi uma das ideias vencedoras do programa 'Das ideias aos Atos', promovido pelo Teatro Nacional D. Maria II e pela Fundação Calouste Gulbenkian, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.
A iniciativa surgiu no âmbito do programa 'ATOS', que visa produzir conhecimento sobre práticas culturais e artísticas de participação, potenciar a participação cívica e artística das comunidades, ampliar o alcance e impacto das iniciativas democráticas de cultura, promover políticas culturais sustentáveis e estabelecer outras centralidades culturais e artísticas.
O projecto contou com a participação de Idalina Camacho, Natércia Xavier e Sandro Nóbrega.