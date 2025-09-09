Terremoto de magnitude 5,4 sentido em Atenas atinge ilha grega de Eubeia

Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu na última noite a ilha grega de Eubeia e foi fortemente sentido na capital da Grécia, anunciou o Instituto de Geodinâmica do Observatório Nacional de Atenas.

O epicentro do terremoto, que ocorreu por volta das 00:30, (22:30 em Lisboa) foi localizado no mar, a 45 quilómetros a nordeste da capital grega e a quatro quilómetros da costa de Nea Styra, no sudoeste da ilha de Eubeia, a segunda maior da Grécia, segundo a mesma fonte.

O 'site' do Observatório Nacional de Atenas estimou inicialmente a magnitude do terremoto em 5,3, que foi fortemente sentido na capital grega e na região circundante, Ática, causando preocupação generalizada.

Muitos moradores da zona balnear Nea Styra preferiram passar a noite ao ar livre ou em carros.

Não há relatos de vítimas ou danos significativos até o momento.

"Até o momento, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros não recebeu nenhuma chamada e nenhum dano aos edifícios foi relatado", apontou, num breve comunicado, o corpo de bombeiros.

Na mesma nota é especificado que os corpos de bombeiros de Ática e Eubeia, bem como duas unidades dedicadas a desastres naturais, foram colocados em "alerta máximo".

Atenas e a sua área metropolitana têm uma população de cerca de três milhões de habitantes.

Em maio, um forte terremoto de magnitude 6,1 atingiu a costa da ilha grega de Creta e foi sentido até mesmo no Egito e na capital grega.

A região de Santorini, no Mar Egeu, um importante destino turístico da Grécia, sofreu uma atividade sísmica excecional em janeiro e fevereiro, com milhares de tremores que forçaram milhares de moradores a abandonarem as suas casas.

Situada sobre diversas falhas geológicas no sudeste do Mediterrâneo, a Grécia é regularmente afetada por terremotos.