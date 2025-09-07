Ambição universitária cobra preço alto aos jovens das ilhas

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 7 de Setembro, dá conta que o DIÁRIO esteve em Lisboa e em Fátima com estudantes que levam sonhos na bagagem, mas enfrentam custos proibitivos de alojamento. É o caso de Eleonora, bolseira câmara-lobense que começa as aulas amanhã, mas ainda não conseguiu vaga na residência. Preços de quartos forçam alguns a ponderar desistir.

Ronaldo bisa na estreia vitoriosa de Portugal

Selecção nacional goleou a Arménia no arranque do Grupo F de apuramento para o Mundial2026. Há novo jogo, na terça-feira, frente à Hungria.

João Costa e Silva vai ser o novo director da Educação

João Costa e Silva vai ser o novo director da Educação

Elsa Fernandes quer continuar o "excelente trabalho" de Jorge Carvalho no Governo Regional.

ALM terá "um programa próprio para assinalar os 50 anos da Autonomia".

Edição de sucesso premeia continuidade do Festival MEO Sons do Mar.

