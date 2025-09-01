'Boaventura – memórias de infância' de Agostinho Andrade já foi apresentado

Foi hoje apresentado o livro de Agostinho Andrade, 'Boaventura – memórias de infância', numa cerimónia que teve lugar na Biblioteca Municipal de São Vicente.

O momento contou com uma exposição de ilustrações inspiradas na obra e alguns momentos musicais, protagonizados pelo próprio autor e a sua filha, Ana Silva, mas também por Rui Camacho, da Associação Xarabanda, que deu voz a uma das peripécias de Agostinho Andrade, retirada do livro.

"Agostinho Medeiros de Andrade, nasceu num palheiro na Boaventura, no tempo em que viver era muito mais difícil do que se possa imaginar. De ajudante de pedreiro a aprendiz de carpinteiro, trabalhou na lavoura e tratou de animais. Na escola até era corneteiro. Foi frade, tirou o curso de Enfermagem e trabalhou nos navios bacalhoeiros, viajando até à Terra Nova. Imigrou para Angola e, mais tarde, para o Brasil, onde foi comerciante, construtor e vendedor. Aí casou e teve três filhos. Voltou para Portugal e vive hoje numa casa no campo, onde ainda gosta de trabalhar na terra", refere a Câmara Municipal de São Vicente, em comunicado, que nota que "este livro constitui também um importante contributo para o património linguístico e para a preservação das vivências de uma época marcada pela simplicidade, mas igualmente pela riqueza cultural dos fregueses da Boaventura".