Ilha Peixe prevê facturar 29 milhões de euros em 2025 que será "o melhor ano de sempre"

A empresa Ilha Peixe teve uma facturação de 24 milhões de euros em 2024 e apresenta uma previsão de atingir 29 milhões de euros em 2025. Os dados foram avançados no âmbito de uma visita à empresa, realizada hoje pelo secretário regional da Economia, no âmbito do Roteiro das Empresas Exportadoras.

Na ocasião, José Manuel Rodrigues frisou o papel estratégico das empresas madeirenses no fortalecimento da economia regional e na afirmação internacional da Região. “A Ilha Peixe é uma empresa pioneira na transformação e comercialização de pescado, alia a tradição piscatória à inovação tecnológica, e é actualmente uma referência na Madeira e no território continental na comercialização e transformação de peixe”, afirmou, sublinhando também a presença da marca nos mercados internacionais, aspecto que “revela a nossa capacidade exportadora, também nesta área ligada ao sector da pesca e da aquacultura.”

O governante quis ainda referir o papel da Invest Madeira no apoio à internacionalização. “Nós, através da Invest Madeira, temos apoiado esta e outras empresas na presença em feiras internacionais, onde surgem oportunidades de negócio que, felizmente, têm vindo a ser concretizada”. Para José Manuel Rodrigues, é fundamental “reconhecer o trabalho destes empresários e dos seus trabalhadores em prol do crescimento das suas empresas, mas também em prol do crescimento económico da nossa Região".

“Há cada vez mais produtos da Madeira a serem exportados para o continente e para o estrangeiro, o que cria mais-valias para as nossas empresas, mas sobretudo para a nossa economia, gerando mais riqueza para ser distribuída pela nossa sociedade”, destacou o Secretário com a pasta da Economia.

Aliás, José Manuel Rodrigues lembrou, ainda, que a Madeira "não vive apenas do turismo, vive também deste setor, do setor tecnológico e do setor dos serviços, e todos estes contribuem para que o PIB da Região tenha vindo a crescer de forma acentuada, tendo já ultrapassado a média nacional e, no final deste ano, é possível que ultrapasse os 8 mil milhões de euros, o que revela o crescimento económico que a Região tem registado, sobretudo após a pandemia".

A Madeira possui, actualmente, mais de 30 empresas exportadoras, "número que confirma a capacidade do arquipélago em diversificar a sua economia, reforçar a competitividade e projetar a marca Madeira além-fronteiras". Mais de 80% da produção da Ilha Peixe é exportada, sendo os mercados de destino o território continental, o arquipélago dos Açores e países como Espanha, Bélgica, França, Itália, Reino Unido, Luxemburgo, Áustria, Suíça e Estados Unidos.

O administrador da Ilha Peixe, José Ornelas, vincou a evolução consistente da empresa, que se tem afirmado tanto no mercado regional como nos mercados externos. “O balanço da actividade da empresa é positivo e todos os anos procuramos fazer sempre o melhor. O empresário não tem dúvidas de que “a dedicação e a persistência valem a pena”. A comprová-lo estão a consolidação do prestígio da marca dentro e fora da Região, que “está ao nível das melhores empresas nacionais”, e o volume de facturação atingido: “este ano será o melhor ano de sempre”, disse.

O responsável pela empresa explicou, ainda, que a aposta na aquacultura é determinante para a estratégia futura e assegurou que “o plano é continuar a crescer”. A empresa estima um aumento de 30% da capacidade instalada para atingir 2.500 toneladas anuais, elevando a produção de aquacultura para 50% do volume total de negócio.