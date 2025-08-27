'Boaventura, memórias de infância' de Agostinho Andrade apresentado na Biblioteca de São Vicente

Na próxima segunda-feira, 1 de Setembro, pelas 11 horas, a Biblioteca Municipal de São Vicente acolhe a apresentação do livro Boaventura, memórias de infância, da autoria de Agostinho Andrade, sob o pseudónimo A. SORIEDEM. O evento contará com a presença do autor, música ao vivo e uma exposição de ilustrações inspiradas na obra.

Este livro é um relato biográfico emotivo e vívido, que retrata a infância do autor na freguesia da Boaventura, no norte da ilha da Madeira, desde o ano de 1932. Entre memórias de engenhocas feitas com uma maçã, aventuras com animais e momentos marcantes da vida rural, Agostinho Andrade dá-nos a conhecer uma época e um modo de vida profundamente enraizado nas tradições madeirenses.

"'Boaventura' é mais do que um livro de memórias é uma viagem sensorial pelas paisagens, sons e cheiros da Madeira de outrora. Uma narrativa que evoca festas, romarias, levadas e a dureza do quotidiano, mas também a alegria das pequenas coisas". Nesse sentido, a apresentação da obra "promete ser um momento especial de reencontro com a história e a identidade da Madeira, aberta a todos os que queiram conhecer, ou relembrar, as raízes de um povo resiliente".

Agostinho Medeiros de Andrade, nascido num palheiro em Boaventura, é um verdadeiro contador de histórias. A sua vida multifacetada de frade a enfermeiro, de trabalhador na lavoura a emigrante e comerciante no Brasil confere-lhe uma perspetiva única, expressa de forma autêntica nesta obra que agora partilha com o público.