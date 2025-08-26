'Apenas o Largo Silêncio', de Emanuel Bento, apresentado hoje em São Vicente

São Vicente ficou hoje a conhecer o mais recente trabalho literário de Emanuel Bento. 'Apenas o Largo Silêncio', editado no final do ano passado, com a chancela da editora Fraternitas, foi apresentado pelo próprio autor, na manhã desta terça-feira, na Biblioteca Municipal de São Vicente, iniciativa integrada no programa das festas que decorrem naquele concelho nortenho.

A obra que reúne 50 poemas inéditos do autor reflecte sobre a condição humana através do conceito de 'logos' grego, num exercício poético que traduz tanto a respiração do mundo que nos rodeia, como os dilemas do quotidiano.

'Apenas o Largo Silêncio', que já foi apresentada em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava, é a segunda publicação da colecção 'Poiesis' desta editora, uma iniciativa literária que surgiu em 2019 no Funchal, associada ao EIPOEMA – Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia, evento que reúne anualmente autores dos arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde.

Coube, desta vez, ao próprio autor fazer a apresentação do livro ao público vicentino, tendo o mesmo dado conta de que prevê lançar, até final do ano, um novo livro de poesia, que deverá integrar a mesma colecção.