Expo Porto Santo vai acontecer mais cedo em 2026

A Expo Porto Santo será antecipada em 2026, acontecendo mais cedo do que o habitual, nomeadamente entre os dias 17 e 27 de Julho com o objectivo de atrair mais visitantes, revelou este domingo, 7 de Setembro, o presidente da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo (AICTPS), José António Castro.

Durante a cerimónia de encerramento do certame, o responsável pela sua promoção destacou o sucesso da edição de 2025, sublinhando a confiança e a união dos empresários participantes.

"Sabemos fazer isto", apontou José António Castro referindo-se à AICTPS, ao Governo Regional, à Câmara Municipal do Porto Santo e a todas as empresas participantes na mostra das actividades económicas.

José António Castro anunciou alterações da feira na edição de 2026, apresentando também a pretensão da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo em promover novos eventos, tais como uma Feira Automóvel e um Festival Gastronómico.

Enaltecendo a "força e resiliência" do tecido económico da ilha, o presidente da associação frisou que "o Porto Santo, em termos empresariais, não fica 'atrás' da Madeira".

A cerimónia de encerramento da Expo Porto Santo contou também com a intervenção do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, que salientou a importância do evento para a ilha, demonstrando o seu "orgulho" pela participação de empresários locais na feira, apelando a que mais empresários se juntem à mostra das actividades económicas.

Nuno Batista, Foto Gonçalo Maia

Nuno Batista destacou o "papel fundamental" do Governo Regional no retorno da Expo Porto Santo, que registou um interregno de alguns anos, estando agora no seu terceiro ano, desde o regresso. O autarca frisou ainda o trabalho do Executivo Madeirense na promoção de uma nova dinâmica à economia do Porto Santo, quer através da "medida histórica" do subsídio de mobilidade, quer através da redução do IRC para a "taxa mais baixa do País", o que proporciona o crescimento de novas empresas.

Agora, defendeu, é preciso "estabilidade", alertando que no passado a sustentabilidade financeira e económica "não foi pensada", prejudicando a ilha e a sua população, numa altura em que nem sequer havia "relacionamento com os investidores".

Dando conta da importância de saber aproveitar os fundos europeus disponíveis perante a falta de recursos, o autarca desafiou a Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo para divulgar os apoios disponíveis, criando um gabinete que auxilie as empresas nas candidaturas aos fundos europeus.

O edil do Porto Santo constatou a redução do desemprego no Porto Santo, apontando que, actualmente, a ilha atravessa problemas na contratação de mão-de-obra.

Presente na cerimónia, o secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, constatou a evolução da Expo do Porto Santo, evento que vem comprovar "a vitalidade dos negócios do Porto Santo".

Duarte Freitas, Foto Gonçalo Maia

O governante lembrou as medidas implementadas pelo Governo Regional de desagravamento fiscal com vista a uma maior atractividade para as empresas.

Duarte Freitas enumerou um conjunto de indicadores que mostram o crescimento do Porto Santo, tais como que a população cresce sucessivamente há 5 anos, que o valor médio das pensões da Segurança Social é o mais elevado da Região, 25% acima da média regional, que o desemprego registado caiu 20%, que o Porto Santo tem o maior valor mediado do rendimento bruto declarado deduzido o IRS, superior à média regional e que cresceu entre 2019 e 2023 23%, tem o segundo maior indicador de poder de compra da Região, é o 4.º maior município em dormidas, com o preço médico de alojamento turístico a superar os 100 euros por quarto, com 594 empresas com sede local em 2023.

O secretário regional reafirmou a importância de manter um diálogo construtivo e positivo, recusando "opções populistas que por norma servem para enganar a população". O governante prometeu ainda previsibilidade e estabilidade.