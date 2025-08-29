Expo Porto Santo 2025 abre portas com reforço ao comércio local e promessas de novos investimentos

A Expo Porto Santo 2025 foi oficialmente inaugurada na tarde desta sexta-feira, 29 de Agosto, numa cerimónia que contou com a presença de empresários locais, representantes associativos, do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo e do presidente do Governo Regional da Madeira.

No arranque da iniciativa, o presidente da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo, José António Castro, responsável pela concretização do da Expo Porto Santo, começou por sublinhar que a feira tem-se consolidado como um marco no calendário de eventos nacionais, reforçando o papel do comércio local, o esforço conjunto das instituições e as perspectivas de desenvolvimento económico da ilha.

Foto Gonçalo Maia

“A maioria dos expositores no recinto são de empresário do Porto Santo, depois temos empresários da Madeira e também do continente. Este é um evento que melhora de ano para ano, aprendendo com as dificuldades anteriores”, afirmou, apontando que a continuidade do evento deve-se sobretudo à vontade e à persistência das empresas locais.

O responsável pelo organização da Expo Porto Santo destacou ainda a importância do apoio do Governo Regional e do Grupo Sousa, sugerindo que o evento possa vir a beneficiar de fundos específicos, nomeadamente europeus, que garantam a sua sustentabilidade futura. Apesar de reconhecido o apoio do Município do Porto Santo, o autarca local foi instado a dar mais.

"Sem carne não se faz um bife", disparou José António Castro, que representa 90 associados da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo.

Entre os apelos da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo, esteve também um pólo da Escola Hoteleira da Madeira no Porto Santo para reforçar os sectores do Turismo e da Restauração.

Câmara Municipal destaca resultados

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, lembrou o caminho feito desde 2021 e reforçou a ligação entre o crescimento do comércio e a estabilidade proporcionada por um calendário consistente de eventos.

Foto Gonçalo Maia

“Hoje, em 2025, o comércio local e a economia local apresentam resultados claramente melhores do que em 2021", frisou, associando a melhoria ao trabalho conjunto entre a autarquia, o Governo Regional e as empresas locais, na criação de um Porto Santo atractivo, através da aposta na mobilidade e num "calendário de eventos estável, que permite esbater a sazonalidade".

Lembrando que é "preciso dar continuidade a uma boa relação entre todas as instituições público e privadas do Porto Santo", Nuno Batista deu o exemplo do "papel fundamental" do Grupo Sousa, através da Porto Santo Line, que tem apoiado "todos os eventos que se realizam no Porto Santo", adiantando que a empresa está a ser "fundamental" na criação de um caderno de encargos a propor ao Governo Regional sobre o transporte de mercadorias em grupagem, um dos grandes desafios para a competitividade das empresas da ilha.

Governo Regional aposta na confiança e no investimento

Na sua intervenção, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou o reforço do apoio financeiro para a concretização da Expo Porto Santo 2026, que passará dos actuais 50 mil euros para 75 mil euros: "Está resolvido, podes preparar o próximo ano."

O governante afiançou que o Porto Santo é "uma prioridade" para o Executivo Madeirense, sobretudo no que diz respeito ao crescimento económico da Região.

Albuquerque deu nota da impacto do subsídio de mobilidade, que desde 2016 já permitiu que mais de 1,5 milhões de pessoas viajassem para o Porto Santo, representando um investimento público superior a 19 milhões de euros. “Não tenho dúvidas de que a alteração do subsídio para os 12 meses do ano foi determinante para o crescimento económico da ilha”, disse.

Miguel Albuquerque recordou ainda a conclusão da última fase da nova Unidade de Saúde do Porto Santo, que terá início em Outubro deste ano, representando um investimento total de 22 milhões de euros. “A saúde é hoje um factor decisivo para atrair investimento e fixar a população. Esta infra-estrutura será essencial para o futuro da ilha”, garantiu.

O governante reforçou ainda que o papel do Executivo é “garantir impostos baixos, estabilidade e apoio aos investidores, deixando as empresas trabalharem sem entraves”.

À margem da cerimónia de abertura, o administrador executivo da Porto Santo Line, Carlos Perdigão Santos, reforçou o protocolo existente com a Expo Porto Santo, que assegura apoio financeiro e logístico ao evento: “Este protocolo visa apoiar financeiramente, mas sobretudo do ponto de vista do transporte marítimo de mercadorias, os expositores e os stands que aqui participam todos os anos. É para nós uma responsabilidade estar presentes, porque acreditamos que estes eventos fazem sentido para o Porto Santo e ajudam a mostrar todas as suas virtudes.”

O responsável sublinhou ainda que o envolvimento da empresa vai além do Verão: “Muitas das potencialidades do Porto Santo estão fora da época balnear, nomeadamente em eventos culturais e desportivos durante o Inverno. Para nós, é um prazer continuar a apoiar, porque isso faz parte de um dos nossos pilares enquanto empresa, o contributo social e cultural.”