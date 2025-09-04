Nuno Batista "muito satisfeito" com crescimento da Expo Porto Santo

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo visitou esta quinta-feira aquela que é uma das maiores montras do potencial económico da 'Ilha Dourda', a Expo Porto Santo.

Na ocasião, Nuno Batista mostou-se "muito satisfeito" com o crescimento que esta feira tem conhecido nos últimos anos e não poupou nos elogios a José António Castro, que se tem empenhado no retomar deste evento. "Temos a sorte de ter alguém, já com muita experiência adquirida, que resolveu voltar a implementar a Expo Porto Santo", referiu o autarca, evidenciando que a qualidade do evento demonstra "aquela que é a capacidade das empresas hoje, no Porto Santo, e a evolução que o comércio local teve nos últimos quatro anos".

Além disso, o presidente da Câmara destacou o facto de, actualmente, o Porto Santo contar com empresas que "fornecem todo o tipo de serviços", não deixando de notar o papel da autarquia na criação desse ambiente económico saudável, com destaque para o desemprego "em mínimos históricos". "Este é o caminho", sustentou Nuno Batista, garantindo o apoio da Câmara Municipal enquanto estiver à frente dos destinos do concelho.