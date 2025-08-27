Decoreve leva o melhor do lar à Expo Porto Santo 2025

A contagem decrescente está prestes a terminar. Esta sexta-feira abre portas a Expo Porto Santo 2025 e, entre as marcas presentes, uma das mais aguardadas é a Decoreve.

Reconhecida pela diversidade de soluções para o lar, a empresa volta a marcar presença no certame, levando até à ilha dourada um conjunto de propostas.

Este ano, a Decoreve apresenta-se também lado a lado com a Molaflex, marca que representa oficialmente na Madeira e que é referência na área do descanso.

Os visitantes terão assim oportunidade de conhecer de perto as mais recentes novidades em colchões e sistemas de repouso. Sofás, camas, mesas, cadeiras, candeeiros, tapeçarias, quadros, plantas artificiais e têxteis de lar, completam o catálogo da Decoreve que representa a versatilidade de quem entende que cada casa deve ser única.

A Expo Porto Santo estende-se até 7 de Agosto e será palco de criatividade, negócios e animação. Para além da área expositiva, haverá workshops sobre inteligência artificial e literacia digital, experiências enológicas, actividades para crianças, mascotes, pinturas faciais e o sempre animado Palco da Gastronomia, com sorteios e momentos de convívio.

Para quem procura ideias novas para a casa ou simplesmente quer conhecer de perto o que de melhor se faz no sector do mobiliário e decoração, a visita ao stand da Decoreve deverá ser paragem obrigatória.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104 e 114 Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]