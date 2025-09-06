Passageiro sentiu-se mal em voo que aterrou na Madeira
Um passageiro sentiu-se mal, há pouco, a bordo de um voo que tinha como destino a Madeira. Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo para socorrer a vítima.
Ao que foi possível apurar, o senhor era um dos passageiros do voo BA 2716, operado pela British Airways, que aterrou pelas 12h22, vindo de Londres, no Reino Unido.
O seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça está agora a ser assegurado por uma ambulância da corporação santa-cruzense.
