Os preços dos combustíveis vão sofrer um ligeiríssimo aumento na próxima semana.

A gasolina de 95 octanas vai aumentar 0,001 euros por litro. Isto significa que em cada mil litros custará mais um euro.

Nos gasóleos rodoviário e colorido e marcado, nos mesmo mil litros, pagaria mais três euros, isto por o aumento por litro de cada um deles será de 0,003 euros.

A partir das zero horas de segunda-feira, a gasolina 95 ocatanas será comercializada a 1,576 euros., o gasóleo rodoviário a 1,431 euros e o gasóleo colorido e marcado a 0,965 euros.