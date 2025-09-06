Recomendações da Protecção Civil devido ao aviso amarelo para chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo para precipitação as Zonas Montanhosas e a Costa Norte da Madeira. Os avisos entram em vigor pelas 12 horas de amanhã e estendem-se até às 00 horas de segunda-feira.

Nesse sentido, o Serviço Regional de Proteção Civil deixou algumas recomendações para a população, a fim de prevenir problemas com a segurança.

Desde logo, apela a que se mantenha os sistemas de drenagem desobstruídos e que não se atravessem zonas inundadas.

Além disso, deve evitar circular em zonas historicamente vulneráveis a inundações. Por outro lado, deve adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo cuidado com lençóis de água na via. Por fim, retire das zonas confinantes com as linhas de água, animais e bens para locais seguros.