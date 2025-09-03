 DNOTICIAS.PT
Mais um turista "apanhado" a pernoitar num ponto turístico

O fenómeno recorrente de turistas a dormirem em espaços públicos da Madeira voltou a registar-se na noite passada, desta vez junto à Capela de Fátima, no Cabo Girão. 

Tal como o DIÁRIO já deu conta em outros momentos, há um número crescente de turistas que acampa sem regras nem fiscalização em pontos turísticos e nas serras da Madeira.

