Rali Porto Santo vai incluir uma demonstração de protótipos

O Rali Porto Santo, que se realiza nos dias 7 e 8 de Novembro, deverá incluir uma demonstração de protótipos, nomeadamente dos kartcross e dos CM que competem no Troféu Regional de Rampas AMAK. Esta é a intenção da organização para levar ainda mais interesse à última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2025 e deverá ocorrer com autorização da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), já devidamente solicitada.

Na prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, "os pilotos com estas viaturas de demonstração irão estar presentes em três ocasiões ao longo dos dois dias em que o rali se desenrola", explica uma nota de imprensa, complementando: "Antecederão a passagem dos concorrentes no rali na disputa da primeira classificativa, que terá lugar no Kartódromo do Porto Santo, e sucederão, em duas passagens, numa versão encurtada do traçado, os concorrentes da prova no último troço cronometrado do programa."

"Esta iniciativa da comissão organizadora, acarinhada por diversos pilotos com viaturas desse tipo, visa trazer ainda maior animação àquele que é um fim de semana de festa para o automobilismo e que em 2024 foi pretexto para um encerramento do campeonato de ralis em ambiente de festividade e grande convívio entre os vários intervenientes neste desporto", concluiu a mesma nota de imprensa do 100 à Hora.